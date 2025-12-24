我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐美國家在聖誕節必吃烤雞。（圖／取自樂雅樂臉書www.royalpark.com.tw）

▲在聖誕節吃樹幹蛋糕，是法國的傳統習俗。（圖／JR東日本飯店台北提供taipei.metropolitan.tw）

▲義大利聖誕麵包「Panettone」的起源有好幾個傳說，還被稱為是全世界最難搞的麵包。（圖／Home Mom Bakery提供www.amberbakery.com.tw）

▲德國聖誕節家家戶戶必備的甜點史多倫（Stollen）。（圖／德國經濟辦事處提供taiwan.ahk.de/tw）

▲近兩年在台灣很受到歡迎的國王派。（圖／台北福華飯店提供www.howard-hotels.com.tw/zh_TW/）

明天是聖誕節、今晚則是平安夜，迎接聖誕節通常會吃什麼？與親朋好友坐下來吃一頓儀式感滿點的聖誕大餐，菜單內幾乎必有烤雞，另外還有義大利聖誕麵包、樹幹蛋糕等，都是聖誕節常見的菜色。《NOWNEWS》整理聖誕節習俗上會吃的食物，以及其特色、由來等一次看。在歐美地區的聖誕節大餐，幾乎都會有烤雞，尤其大多是烤火雞。據說一開始吃火雞的習俗最早是與美國的感恩節連結，象徵著豐收與感恩，後來隨著節日接近，火雞大餐也延伸到了聖誕節。近幾年，因應現代人胃口，也考量要讓單人也能食用的份量，也逐漸發展使用春雞來做聖誕節大餐中的烤雞，更香嫩可口。聖誕樹幹蛋糕是法國的傳統習俗，相傳早期法國人深信燒柴能趕走霉運，因此耶誕節來臨的前一週便開始在家中燒柴，一直延續到耶誕節當天，希望藉此驅走厄運。雖名為薑餅（Lebkuchen），但口感卻也有點像蛋糕的小點心，存放時間長，所以常常可見用薑餅做成的薑餅人、薑餅屋，可放在耶誕樹下或室內各處增添喜氣。關於義大利聖誕麵包「Panettone」的起源有好幾個傳說，像是有一位名叫托尼的米蘭麵包師愛上了一位每天經過他的麵包店的女子，為了引誘她進去並贏得她的芳心，他花了幾個月的時間製作了這種帶有果乾、濃郁香氣的麵包，並被取為「Pan di Toni」（托尼的麵包）。另個說法是在1945年時，某位住在米蘭的公爵舉辦了聖誕豪華的晚宴，一位名叫托尼的年輕烘焙師想出了這種口感豐富的奶油蛋捲麵包，裡面塞滿了果乾，得到公爵的讚賞，因此「Pane di Toni」才有了聖誕麵包的傳統。「Panettone」在1821年還成為了義大利自由的象徵，以紅色櫻桃果乾、綠色柑橘取代了葡萄乾和水果，呼應了紅、白、綠義大利國旗。而它的名字在義大利語中「 panetto」意指是一小片蛋糕，在字尾詞加入「 -one」後，其含義就成了「大蛋糕」。而義大利聖誕麵包還被認為是「全世界最難搞的麵包」，原因在於全然不使用商業酵母，僅依賴天然野生酵母(Lievito Madre)發酵，且加入高比例的奶油、雞蛋等，需精準控制酵母發酵膨脹，基本製程需耗費3天，極度考驗師傅對麵團發酵的功力和經驗判斷。日本人在平安夜吃肯德基炸雞的習慣，背後其實來自行銷故事。1974年，一名外國人因買不到火雞，轉而到肯德基購買炸雞作為聖誕大餐。當時肯德基剛進入日本市場，廣告便以「聖誕節就是吃肯德基」（クリスマスにはケンタッキー）為口號推廣，成功塑造節慶形象，久而久之成為日本獨有的平安夜文化。德國人聖誕節喜歡吃「史多倫」（Stollen）麵包，名稱來源來自古普魯士語 「strüzel」 或 「stroczel」，意指「一塊麵包」。史多倫在十五世紀，便以聖誕麵包的身份被記錄下來，外層覆上白糖粉，外形模仿襁褓中的耶穌，象徵天賜禮物，通常會在降臨節（降臨節從聖誕節前第四個星期日開始，持續四週）前後開始分享，且有「保留第一片、最後一片以祈求豐足」的習俗。近幾年台灣的消費者習慣在聖誕節時買個國王派，體驗西方節慶氛圍，但其實1月6日才是西方人吃國王派的日子，因為一開始國王派是法國人在主顯節（Epiphany，每年1月6日，耶穌誕生的節日）必吃的傳統甜點，外層有著層次分明的香酥派皮，再搭配香甜的內餡，裡頭還有小瓷偶，而吃到小瓷偶的幸運兒就代表了「國王」，象徵來年會充滿好運。