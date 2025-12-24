我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏宇禾（如圖）因演出八點檔《風水世家》爆紅，透露曾遇到怪粉絲私訊求30萬包養。（圖／夏宇禾臉書）

▲夏宇禾今年4月才與李聖傑（如圖）爆出緋聞，不過雙方強調只是普通朋友聚會。（圖／記者吳翊緁攝影）

女星夏宇禾感情狀態受到關注，前年跟男星GINO（蔡東威）結束6年情，日前才遭爆與情歌王子李聖傑私下互動親密，近日又遭週刊拍到深夜進出招待所，與已婚人夫緊擁、親吻行為曖昧。有著甜美外型的夏宇禾，因演出八點檔《風水世家》爆紅，桃花不斷的她，過去受訪時曾透露，遇到年約40歲的怪粉絲私訊求30萬包養，讓她嚇得不敢回覆。夏宇禾與大13歲Gino交往6年，在2023年宣布分手，雙方退回朋友關係，不過兩人還是時常同進同出，關係讓人霧裡看花。而今年4月，夏宇禾才被拍到與52歲的情歌王子李聖傑深夜緊貼又抱又親，緋聞鬧得沸沸揚揚，事後雙方經紀人火速回應，強調只是普通朋友聚會，夏宇禾事後受訪時則坦言目前單身，坦言當天被拍到其實是「喝多了短暫斷片」，兩人只是見面打招呼，後來也沒有再聯絡。而李聖傑先前出席記者會時，被問到與夏宇禾的緋聞時，僅回：「沒有後續，那天大家都聊得很開心。」簡短兩句話否認戀情。夏宇禾因飾演八點檔《風水世家》展開知名度，漸漸受到關注，甚至曾收到年約40歲的粉絲私訊，開價30萬想包養她，讓夏宇禾嚇的直呼：「完全不敢回他。」另外，夏宇禾也常在節目中分享感情經歷，懂得投資的她，強調自己不用靠男生養，還曾被前男友詐騙30萬，但當時她只想趕快斬斷孽緣，再加上覺得錢也拿不回來了，就決定算了，無奈說：「錢再賺就有了。」根據《CTWANT》報導，近日夏宇禾被拍到酒局結束後，與一名富三代人夫互動親密，她不僅倒在男方懷中，甚至還回應香吻，又親又抱讓人好奇雙方關係，而對於週刊爆料，夏宇禾暫時未有回應。