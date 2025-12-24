我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國航空公司協助旅客將原訂日本的行程改飛曼谷、普吉島等地。（示意圖／泰國觀光局提供）

▲日本總理高市早苗「台灣有事」言論牽動美中日三角關係。（合成圖／美聯社／達志影像）

受東北亞政治情勢變化影響，亞洲旅遊市場出現明顯轉向現象。原本規劃前往日本的中國旅客，近期大量調整行程，改選東南亞國家作為替代目的地，其中泰國一度成為最大受益者。不過，隨著泰柬邊境局勢再度升溫，這波轉單效應正面臨新的不確定性。綜合外國媒體報導，業界指出中國旅客取消日本行程的關鍵，來自中日關係惡化所引發的官方旅遊風險提醒。相關統計顯示，自中國發布赴日旅遊警告後，航空市場迅速反應，大量中日航線遭到取消，部分月份航班減幅甚至接近四成，赴日中國旅客占比也明顯下滑。專家推估泰國旅遊市場短期內出現反彈，泰國旅遊理事會透露，中國航空公司協助旅客將原訂日本的行程改飛曼谷、普吉島等地，使中國旅客入境泰國人次，從先前每日約6,000至7,000人，快速攀升至逾14,000人，成為近月罕見的成長動能。然而，多名旅遊業者警告，這股熱潮恐怕難以長期維持。隨著泰國與柬埔寨邊境爆發軍事衝突，相關畫面與報導在國際媒體與社群平台擴散，部分中國旅客開始對整體安全環境產生疑慮，即便衝突地點遠離主要觀光區，仍可能選擇全面避開泰國。此外，區域競爭也持續加劇。越南以更具吸引力的價格、全新飯店供給與較穩定的政治氛圍積極爭取中國客源；另有部分旅客乾脆選擇留在中國國內旅遊，或轉往歐洲市場。業界普遍認為，若邊境情勢未能降溫，泰國在明年淡季及農曆新年檔期的表現恐難樂觀。不過，也有業內人士認為危機中仍藏有新機會。隨著中日關係緊張延伸至娛樂產業，原定於日本舉辦的演唱會與大型活動陸續喊停，泰國憑藉免簽政策、航班密集與成熟的活動場館，被視為理想替代地點。相關協會預估，若情勢持續，未來一年內，曼谷有機會承接數十場原本不屬於自己的國際演出，為觀光市場帶來另一波轉機。