台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。案發後死刑的存廢，再度引發討論。廢死聯盟發聲明表示，殺錯無法回頭，台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾，呼籲政府應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。廢死聯盟23日針對「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」發出聲明指出，本次民間平行報告彙整的多項人權議題，集中反映三個核心制度問題，包括現行法律與政策是否足以保障人權，特別是弱勢群體的權利；台灣是否具備有效的人權監督機制；以及當立法或行政權違背憲法與人權公約精神時，是否存在可信賴的裁判與救濟機制。廢死聯盟表示，依憲法權力分立原則，立法、行政、監察與司法部門應發揮相互制衡功能，但距離上次國際審查已過四年，整體發展令人憂心。立法院尚未建立完善的人權把關機制，並大幅刪減中央政府預算，影響多項人權政策推動；行政部門提出「終身監禁不適用假釋」修法草案，未經人權影響評估即送交立法院，也被質疑涉及違反《公民與政治權利國際公約》多項條文。廢死聯盟進一步指出，國家人權委員會長期偏重個案處理，尚未建立系統性的人權監測與政策建議能力；作為人權保障最後防線的憲法法庭，也曾因政治因素影響而長期停擺，顯示民主與人權保障制度仍然脆弱，政府各部門有必要正視問題並履行其責任與義務。在死刑議題上，廢死聯盟指出，113憲判字第8號判決作成後，政府未依判決意旨嚴格限縮死刑適用，反而於今年1月執行黃麟凱，這是近五年來首度執行死刑。聯盟認為，此次執行是在欠缺充分程序保障與有效法律救濟、且未給予合理事前通知的情況下進行，涉及違反生命權保障。廢死聯盟並指出，法務部修正《執行死刑規則》及立法院擴大死刑罪名，均被視為背離國際人權標準，呼籲政府正視相關問題，檢討制度並調整法制方向。