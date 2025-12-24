我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。因嫌犯已死，目前犯案動機仍待調查。精神科名醫沈政男坦言，「一直到現在都看不到這位犯案者的任何言論與想法，即使他構思殺人計畫這麼久，都沒有透露背後動機與情緒，實在少見。」沈政男說，台北市長蔣萬安刻意不提犯案者姓名，理由是「他要造成大家恐慌、不讓他得逞」，沈政男認為這是正確作法，避免讓其他潛在犯案者將其「烈士化」，進而成為模仿或崇拜的對象，造成模仿效應，因為本案明顯帶有模仿成分，外界多已注意到與鄭捷案的相似性，還有另一可能的模仿來源，即2012年美國奧羅拉戲院槍擊案，該案犯嫌為神經科學博士班中輟生，犯案時戴防毒面具、身穿軍事裝備，與此次台北犯案者的裝扮高度相似。沈政男分析，鄭捷是否曾就讀國防大學後遭退學，與此次犯案者的志願役生涯相近，兩人皆對軍事生活展現高度興趣，可能與軍事訓練強調的剛強、堅毅、攻擊與抵抗特質有關，這類特性容易吸引具有相似人格傾向的人，進而形塑其行為模式與價值想像。沈政男也提到，從曝光的酒駕紀錄來看，這名犯案者入伍僅兩個月便被軍方開除，這應該是嫌犯人生最大的挫折，雖然網路上說是嫌犯自導自演，但從短時間即遭開除判斷，較可能是不慎酒駕而被意外汰除，是否因此埋下恨意與殺機，仍有待警方解碼其筆電紀錄釐清。沈政男指出，直到目前為止，仍未看到犯案者留下任何言論或想法，即使長時間策畫殺人行動，也未透露動機與情緒，這在隨機殺人案件中相當少見。他分析，這類行為者往往「對於使用口語表達情緒，比起肢體暴力困難許多」，若能透過文字、語言或圖像抒發負面情緒，通常可降低以暴力宣洩的可能性。因本案3死都是男性，是否是刻意針對？沈政男認為，應該是嫌犯相對上不忍傷害女性，犯案者戴面罩、穿軍事裝備並施放煙霧彈，除為擴大攻擊效果外，心理上也是一種自我催眠儀式，將自己轉化為「無情的殺人機器」。沈政男最後提到，犯嫌事前探勘大樓頂樓，犯案後從容前往，合理推論其早已預設遭逮即結束生命，社會應思考，為什麼一個那麼年輕的人，會犯下這麼嚴重的錯誤？