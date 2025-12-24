本篇重點摘要
雖然家裡願支援 200 萬頭款並包辦裝潢，但他仍需自補約 200 萬缺口。網友坦言，他一直將美股視為長期退休金，不捨得在此時變現，卻又深怕「房價噴發」或「再也找不到喜歡的物件」，陷入賣股換房與否的兩難局面。
內行代銷直言：房產獲利勝股票，這就是「業內早買」真相
針對此案例，一名從業十多年的資深代銷給出辛辣建議。她直言：「房地產買賣獲利，絕對比股票好賺太多。」 這也是為何房地產業內人士通常都會很早買房，因為站在第一線最能感受到房價「回不去」的壓力。
她進一步分析，雖然 2025 年受政策與市況影響，是近五年來漲幅最收斂的一年，但這對自住客而言反而是絕佳機會，「因為到 2026 年信心面回來，房價又要再噴一波。」 她強調，台灣都市區土地是稀有財，歷史經驗顯示只有金融海嘯跌過，「隔年馬上就漲回來」。
回顧 13 年前驚人房價：看過 3 字頭就回不去了
該代銷回憶，13 年前經手建案時，北台灣許多精華區房價在現代看來簡直是「天價反差」。
她感嘆，看著每個新案開價不斷挑戰天花板，連從業者都會害怕買不起，因此苦勸年輕人：「買房子真的是越早越好，真心不騙。」
2025 蛋黃區市況解析：中壢天璽逆勢破天花板
根據住展雜誌彙整 2025 年北台灣市況顯示，台北大安區今年最高單價為每坪 208.5 萬元，較去年微幅回檔；然而桃園中壢區的「威均天璽」卻逆勢創下每坪 82.6 萬元的新高，衝破全市單價天花板。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，2025 年蛋黃區高單價不再盲目走高，反映出市況偏冷的現實。但他提醒，只要具備「品牌」與「地段」兩大關鍵優勢的建案，依然有逆勢創價的實力。 對於 25 歲的年輕首購族來說，在盤整期挑選抗跌保值的物件，或許比等待房價大跌更為實際。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
- 理財糾結： 25 歲高薪族月入 14 萬，猶豫是否賣出「退休金」美股換 2000 萬房產。
- 業界真相： 資深代銷直言「房產獲利勝股票」，透露業內人士多在早期進場。
- 進場時機： 2025 年市況較冷、漲幅收斂，專家建議自住客可趁 2026 年回溫前布局。
- 數據警示： 13 年前板橋三重僅 3 字頭，如今中壢新案已衝破每坪 82 萬元。
該代銷回憶，13 年前經手建案時，北台灣許多精華區房價在現代看來簡直是「天價反差」。
|地區
|13年前單價（每坪）
|2025年新案現況
|板橋
|約 36 萬元
|蛋黃區挑戰百萬單價
|三重
|約 35 萬元
|坐穩 7-8 字頭
|新莊
|約 32 萬元
|預售案多已站上 6-7 字頭
|林口
|約 26 萬元
|蛋黃區已見 6 字頭
根據住展雜誌彙整 2025 年北台灣市況顯示，台北大安區今年最高單價為每坪 208.5 萬元，較去年微幅回檔；然而桃園中壢區的「威均天璽」卻逆勢創下每坪 82.6 萬元的新高，衝破全市單價天花板。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，2025 年蛋黃區高單價不再盲目走高，反映出市況偏冷的現實。但他提醒，只要具備「品牌」與「地段」兩大關鍵優勢的建案，依然有逆勢創價的實力。 對於 25 歲的年輕首購族來說，在盤整期挑選抗跌保值的物件，或許比等待房價大跌更為實際。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。