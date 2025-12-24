冷空氣今（24）日下半天南下，天氣風險公司分析師薛皓天表示，入夜後北台灣、東部將出現雨勢，明（25）日聖誕節至周六（12月27日），冷空氣有可能達到「強烈大陸冷氣團」等級，全台低溫只有11至14度，空曠處、近山區10度以下，下周一（12月29日）才會逐漸回暖。
冷空氣今晚抵達 新竹以北、東部先變天
薛皓天指出，今天上半天，各地多雲到晴，下半天東北季風增強，新竹以北、東部將有短暫陣雨，苗栗以南雲量增多。氣溫方面，白天苗栗以北、東部高溫約22至24度，中南部25至29度，下半天降溫明顯，中北部、東部低溫13至16度，西半部夜間受輻射冷卻影響，低溫12至15度。
聖誕節跌破10度 挑戰強烈大陸冷氣團
薛皓天說明，明天聖誕節，東北季風將升級為冷氣團，中北部、東半部為陰陣雨天氣，台中以南多雲到晴；西半部清晨低溫11至13度低溫，白天起苗栗以北、宜蘭高溫16至18度，中部20至22度，南部23至26度。
薛皓天提醒，「聖誕節晚上至周五清晨、周五晚上至周六清晨」，是最冷的時段，甚至有機會可挑戰「強烈大陸冷氣團」，全台夜間低溫只有11至14度，空曠處、近山區有10至12度低溫，台灣山區普遍有10度以下低溫，2000公尺以上地區有0度左右低溫，3000公尺以上山區有降雪機會。
周日冷空氣減弱 下周起逐漸回暖
薛皓天提及，周日冷空氣減弱，但北部、東部水氣仍多，全天都是多雲有短暫陣雨的天氣，桃園以南晴到多雲。氣溫方面，新竹以北、宜蘭高溫19至21度，苗栗以南22至25度，清晨仍有12至16度低溫。
下周一開始至跨年，台灣白天僅迎風面東北角、東部多雲有短暫陣雨，其餘地區晴到多雲，各地都需注意輻射冷卻帶來的日夜溫差變化，預計跨年夜無降雨發生，仍要多留意保暖。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
薛皓天指出，今天上半天，各地多雲到晴，下半天東北季風增強，新竹以北、東部將有短暫陣雨，苗栗以南雲量增多。氣溫方面，白天苗栗以北、東部高溫約22至24度，中南部25至29度，下半天降溫明顯，中北部、東部低溫13至16度，西半部夜間受輻射冷卻影響，低溫12至15度。
薛皓天說明，明天聖誕節，東北季風將升級為冷氣團，中北部、東半部為陰陣雨天氣，台中以南多雲到晴；西半部清晨低溫11至13度低溫，白天起苗栗以北、宜蘭高溫16至18度，中部20至22度，南部23至26度。
薛皓天提醒，「聖誕節晚上至周五清晨、周五晚上至周六清晨」，是最冷的時段，甚至有機會可挑戰「強烈大陸冷氣團」，全台夜間低溫只有11至14度，空曠處、近山區有10至12度低溫，台灣山區普遍有10度以下低溫，2000公尺以上地區有0度左右低溫，3000公尺以上山區有降雪機會。
薛皓天提及，周日冷空氣減弱，但北部、東部水氣仍多，全天都是多雲有短暫陣雨的天氣，桃園以南晴到多雲。氣溫方面，新竹以北、宜蘭高溫19至21度，苗栗以南22至25度，清晨仍有12至16度低溫。
下周一開始至跨年，台灣白天僅迎風面東北角、東部多雲有短暫陣雨，其餘地區晴到多雲，各地都需注意輻射冷卻帶來的日夜溫差變化，預計跨年夜無降雨發生，仍要多留意保暖。