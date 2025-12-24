羽絨外套到底該怎麼洗？有網友在Threads發文詢問清洗方式，不少人都依洗標自行機洗。洗衣達人沈富育表示，羽絨外套以水洗壽命較長，約2至3個月清潔一次即可，清洗時避免柔軟精與日曬，建議別套洗衣袋，避免影響清潔效果。運動服飾品牌「The North Face」也曾在官網提醒，須先確認洗標是否可機洗，並以溫和模式清潔，並強調不建議乾洗，化學溶劑恐破壞羽絨結構，影響保暖與蓬鬆度。
羽絨外套怎麼洗？一票人曝經驗：機洗也可以
一名網友在Threads上發文詢問：「大家會把羽絨外套拿去送洗嗎？」引起大量討論，不少人分享自身經驗，認為只要依照洗標，其實不必一定送洗。
網友們紛紛留言，「有10幾件每件都上萬，洗衣機洗低溫烘乾，加拿大很多牌子羽絨衣都能機洗，跟著洗標走就對了（記得買羽絨衣專用洗衣精）」、「現在智能洗衣機很多都有羽絨洗，羊毛洗，棉麻洗的功能，單價高的再考慮送洗」、「自己機洗就好，有烘衣機的話，記得冷烘，烘完又是蓬鬆鬆的一條好漢了」。
羽絨外套「懶人洗法」曝！3動作超NG
洗衣達人沈富育曾分享，與乾洗相比，羽絨外套採用水洗反而更能延長使用壽命，建議約2至3個月清潔一次即可。清洗前可先在領口、袖口等較髒部位噴上親水性洗碗精，靜置約20分鐘後用刷子刷開污漬，再直接放入滾筒洗衣機清洗，不必額外套洗衣袋，否則反而影響清潔效果。
沈富育也提醒，若使用直立式洗衣機，應將羽絨外套放在最下層，上方再壓其他衣物增加重量，避免外套在水中浮起導致洗不乾淨。洗後脫水完成，可吊掛在室內陰乾2至3天，期間輕拍外套幫助羽絨分散，待水氣完全散去即可，但切記不可直曬太陽，也不要添加柔軟精，以免降低保暖效果。
羽絨外套水洗延長壽命！北臉揭清洗正確步驟
事實上，The North Face也曾在官網說明羽絨外套的清洗方式，首先務必詳讀洗標，確認標示可機洗後才能放入洗衣機。清洗前須檢查外觀是否有破損，若有破洞應先修補，避免清洗時擴大損傷。
袖口與領口是最容易累積污漬的地方，可先以中性清潔劑局部擦拭，再將拉鍊拉好、扣子扣齊，設定溫和洗程、低速運轉，降低對羽絨的拉扯。脫水階段可暫停洗衣機，放入一條乾毛巾協助吸水，結束後立即取出，置於通風處陰乾，完全乾燥後即完成清洗。
業者也提醒，清洗後避免擰乾或曝曬，只能輕壓去除多餘水分，羽絨填充物多為鴨毛或鵝毛，長時間日曬容易受到熱能與紫外線破壞。此外，也不建議乾洗，因乾洗所使用的化學溶劑可能讓羽絨纖維變硬、失去彈性，影響蓬鬆度與保暖效果，反而得不償失。
資料來源：The North Face官網
