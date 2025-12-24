我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市日前發生隨機攻擊案震驚社會，內政部長劉世芳昨天表示，有「小橘書」之稱的台灣全民安全指引將從網站改版，增加「暴力襲擊」與「無差別攻擊」發生時的自救與躲避指引。劉世芳今（24）日也補充，如果預算足夠的話，就會把它編列在下一次更新版。立法院內政委員會今日繼續審查「住宅法」修正草案等43案，劉世芳於會前接受媒體聯訪。劉世芳表示，115年中央政府總預算現在還在立法院，不敢確定明年的立法院，是不是會讓我們再印小橘書，不過會來極力爭取。現在總共發放的有680萬本，發放比例非常高，有86%。目前為止，在偏鄉地區，尤其是16個縣市，透過包括公廟等人潮聚集比較多的地方來宣導，宣導效果都非常好。劉世芳續指，再加上這次北捷事件，都會地區詢問度很高，現在先著手從官方網站上面補改版，大家比較擔心的暴力襲擊、大規模恐攻案件，也會按照國土安全處的律定，把它放到裡面去，先放在我們的官方網站，如果預算足夠的話，就會把它編列在下一次更新版。另外，關於台北市政府26日將比照跨年規模，在捷運市府站以及市府轉運站舉行跨局處高強度的演練，中央跟地方有沒有一起參與？劉世芳則說，尊重台北市警方的律定，在上週末時，已經從全台灣22個縣市，得知到農曆過年之前，有137場大型的活動，不管是傳統的年節活動，或者是跨年的歡樂活動。劉世芳也說，如果縣市地方的警察局，在警力支援、民力支援上需要警政署協助的話，「我們會全力來協助」，目前有申請的縣市有台北市、高雄市。