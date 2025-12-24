我是廣告 請繼續往下閱讀

歲末將近，曼谷街頭悄然換上節慶新裝飾。從大型購物中心到市中心主要街道，繽紛燈飾與主題裝置陸續亮相，讓這座向來熱鬧的城市，在年底多了一股溫馨又歡樂的氣氛，吸引大批市民與遊客駐足拍照。儘管聖誕節並非泰國的法定假日，甚至泰國還是佛教國家，但歡樂的節慶氣氛在首都卻毫不遜色。多個商場精心打造聖誕主題佈景，結合巨型聖誕樹、雪景裝飾與互動燈光秀，成為社群平台上的熱門打卡景點。入夜後，曼谷的節慶魅力更為明顯。商業區與觀光熱點輪番上演燈光表演，搭配現場音樂與舞蹈演出，營造出宛如嘉年華般的氛圍，讓民眾即使只是路過，也能感受到濃厚的節日情緒。餐飲與零售業者也把握年底商機，推出期間限定的聖誕餐點與優惠活動。從西式節慶大餐到融合泰式風味的創意料理，讓不過聖誕節的在地民眾，也能用自己的方式參與這場國際化的節慶。觀光業者指出，聖誕裝飾與活動已成為吸引外國旅客的重要元素，特別是來自歐美與東亞的遊客，往往將年底的曼谷視為兼具購物、娛樂與節慶體驗的旅遊目的地。雖然聖誕節在泰國並非傳統節日，但曼谷以其包容與多元的城市性格，成功將這個西方節慶轉化為一場全民共享的城市盛事，也再次展現其作為國際觀光都市的獨特魅力。