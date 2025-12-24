我是廣告 請繼續往下閱讀

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金

勞動部勞工保險局今（24）日發放，其中國民年金保險生育給付，女性被保險人只要符合資格，即可領取3萬9522元，5年內沒有申請的話將全數充公，提醒符合資格的民眾，儘速透過網路銀行或存摺明細確認款項，確認是否到帳。國民年金保險老年基本保證年金，為民國32年10月1日 以前出生國民，在國內設有戶籍，且最近3年內每年居住超過183日，而無下列規定之一者，得請領老年基本保證年金，自申請且符合條件之當月起按月發給，113年1月起每月4,049元至死亡當月為止。國民年金保險原住民給付給付標準，為國內設有戶籍且年滿55歲之原住民，於國民年金法施行後，得請領「原住民給付」，自113年1月起每人每月4,049元 。從申請且符合條件的當月起開始按月發給至年滿65歲前一個月為止。國民年金保險生育給付，給付標準依照國民年金月投保金額，目前是1萬9761元，一次發給2個月，生一胎可領3萬9522元，若生雙胞胎就發給4個月、生3胞胎發6個月。勞保局提醒，生育給付有5年請求權時效，被保險人分娩或早產次日起，必須在5年內提出申請，若超過5年後才申請，因已超過期限，勞保局會核定不予給付。