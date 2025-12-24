隨著聖誕節到來，Gogoro今年再度送上節日驚喜，從今（24）日開始，不少車主發現只要啟動或停車，Gogoro就會自動播放聖誕音樂，讓街頭充滿過節氣氛。然而，這項原本意在慶祝的彩蛋，卻讓許多I人車主超尷尬，崩潰直呼簡直是「I人地獄」，更有網友戲稱這是「一年一度的Gogoro車主社死日」，有不少網友透露，其實只要唱5次就會結束這一回合，如果覺得一次都不想忍，其實也能手動強制靜音。
Gogoro年度聖誕音效今天正式啟動，有車主覺得相當驚喜，直呼：「太可愛了，早上聽了兩次，心情都變好了！」甚至因為意外「卡歌」還希望車子重唱，且因為車主變多了，有網友就發現，一早出門，停車場就此起彼落的想起聖誕鈴聲，讓他大讚很溫馨。
但對於害羞的「I人」車主來說，可說是為年度社死日，有一票車主感到相當困擾，表示一早出門就被嚇到，停車時又嚇到路人，瞬間成為整條街的焦點，尷尬癌當場發作。網友紛紛留言表示：「Gogoro會平等的懲罰每一個I人車主」、「I人直接原地眼神死」、「讓人猝不及防」。
受不了太高調！兩招教你關閉音樂
值得注意的是，根據網友回報，根據往年的經驗，聖誕音樂設定似乎「只會唱5次」，並會整天無限播放。如果實在受不了這種「強制開啟節慶模式」的高調感，有內行網友分享了一個快速讓Gogoro閉嘴的秘訣，像是只要在音樂播放時「馬上按方向燈」，就能立刻停止播放聖誕歌。
3步驟強制靜音
若想要徹底去除音樂，則需要透過 Gogoro App 進行設定，但代價是整台車會變靜音。操作步驟如下：
1.進入 Gogoro App 點擊「iQ」。
2.選擇「個人設定」。
3.勾選「啟用靜音模式」，並將開始與結束時間設定為相同（即可全日靜音）。
需注意的是，開啟靜音模式後，包括開關機、馬達啟動、側腳架收放、坐墊開啟以及生日快樂歌等所有音效都會一併被關閉。建議還是忍一下，或找個無人的地方一次唱完五次。
資料來源：Gogoro
我是廣告 請繼續往下閱讀
但對於害羞的「I人」車主來說，可說是為年度社死日，有一票車主感到相當困擾，表示一早出門就被嚇到，停車時又嚇到路人，瞬間成為整條街的焦點，尷尬癌當場發作。網友紛紛留言表示：「Gogoro會平等的懲罰每一個I人車主」、「I人直接原地眼神死」、「讓人猝不及防」。
受不了太高調！兩招教你關閉音樂
值得注意的是，根據網友回報，根據往年的經驗，聖誕音樂設定似乎「只會唱5次」，並會整天無限播放。如果實在受不了這種「強制開啟節慶模式」的高調感，有內行網友分享了一個快速讓Gogoro閉嘴的秘訣，像是只要在音樂播放時「馬上按方向燈」，就能立刻停止播放聖誕歌。
3步驟強制靜音
若想要徹底去除音樂，則需要透過 Gogoro App 進行設定，但代價是整台車會變靜音。操作步驟如下：
1.進入 Gogoro App 點擊「iQ」。
2.選擇「個人設定」。
3.勾選「啟用靜音模式」，並將開始與結束時間設定為相同（即可全日靜音）。
需注意的是，開啟靜音模式後，包括開關機、馬達啟動、側腳架收放、坐墊開啟以及生日快樂歌等所有音效都會一併被關閉。建議還是忍一下，或找個無人的地方一次唱完五次。
資料來源：Gogoro