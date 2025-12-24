我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市政府警察局刑事鑑識中心利用3D雷射掃描儀模擬重建張文犯案現場。（圖／台北市政府警察局提供）

27歲嫌犯張文19日犯下震驚社會的隨機殺人案，於精華地段台北車站、中山商圈投擲煙霧彈再持刀揮砍民眾，一共造成3人死亡。而張文於犯案後，衝至誠品南西店墜樓身亡。台北市政府警察局刑事鑑識中心利用3D雷射掃描儀，今（24日）上午返回張文犯案地點之一的誠品南西店，將利用3D雷射掃描儀進行模擬重建現場，結束後再回到台北車站。這起隨機殺人案含墜樓的嫌犯張文在內，釀成4人不幸死亡。其中3名無辜受害的死者，分別為在台北車站挺身而出擋刀的57歲余家昶、中山商圈37歲蕭姓機車騎士以及誠品南西4樓遭砍身亡的37歲王姓男子。警方持續釐清張文的犯案動機，今（24日）上午至誠品南西店模擬重建現場，並將重點放在4、5樓、張文墜樓地點及丟擲煙霧彈地點，以此擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，還原犯案過程。對此，台北市政府警察局表示，為完整記錄及保存現場狀況，1219專案小組運用3D雷射掃描儀，快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。本局使用之3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像，可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。