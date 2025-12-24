我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲嫌犯張文於19日下班尖峰時段，先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈，並持刀隨機砍傷路人，最終墜樓身亡。整起事件共造成包含嫌犯在內4人死亡、11人受傷，然而，專案小組在其租屋處查獲一台遭焚毀的ROG頂規電競筆電，雖然SSD固態硬碟未受損，卻因搭載Windows 11系統預設的 BitLocker 數位加密技術，想解開就得輸入一組高達 48位數的修復金鑰，刑事局向原廠及微軟求助均無能為力，警方目前僅能採取「暴力破解法」，由系統逐一測試所有可能的密碼組合，全力解鎖硬碟以釐清犯案動機。據《知新聞》報導，警方在張文租屋處尋獲一台市價約9至12萬元但已燒毀的華碩電競筆電，雖然受損嚴重，但SSD固態硬碟仍保持完好。然而，受限於 Windows 11預設的 BitLocker 加密保護，硬碟一旦脫離原主機板或偵測到環境異動，系統便會強制要求輸入一組高達 48位數的修復金鑰。《知新聞》指出，由於華碩與微軟均表示無法破解，刑事局解偵辦受阻，最終決定採取「暴力破解」程序，但技術人員必須透過軟體逐一測試所有可能的組合，預計需跑完 10的48次方組密碼，才能讀取其中的關鍵檔案。此外，警方深入追查發現，張文原先使用的遠傳電信門號，早在2024年便因積欠費用遭到停話，即便其母親事後代為繳清欠款，該門號也未再重新啟用，至於另一支於去年8月才申辦的中華電信門號，截至今年10月雖已累積2000多元欠費，但仍維持上網功能。不過，案發前幾個月該門號為0撥接的異常真空狀態，張文僅搭配平板電腦，用來上網購物等特定用途，而唯一的對外聯繫對象僅剩房東，且雙方溝通方式極其單一，張文每月繳完約18000的房租水電費後，僅會將匯款單拍下，再透過網路傳送照片以證明繳費。