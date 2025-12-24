我是廣告 請繼續往下閱讀

公車路線包含：518、204、63、552、小2、藍26、藍7，民眾可在「新湖三路口站」下車

▲大全聯內湖店今晚8點將舉行《HOHOHO!唱響平安夜》公益演唱會。（圖／相信音樂臉書）

《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會資訊如下

大全聯內湖店今（24）日晚間8點開始，將舉行《HOHOHO!唱響平安夜》公益演唱會，演出陣容包含蘇慧倫 、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治。歌迷不但可以免費入場，相信音樂官方YouTube以及LINE TODAY、LINE MUSIC也有線上直播免費看，《NOWNEWS今日新聞》就為各位整理的交通資訊、直播連結，帶大家一次掌握。今晚在大全聯舉行的《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會，是Energy成員坤達、書偉捲入閃兵案後的首場公開演出，現場勢必會湧入滿滿人潮；加上還有蘇慧倫、丁噹、白安等巨星，恐造成周邊交通壅塞。對此，官方指出，附近車位有限，晚間也會進行交通管制，建議民眾搭乘大眾交通運輸工具前往，另外，為避免意外發生，內湖分局及主辦單位也有做好溝通、合作，今晚現場將派駐8名保鑣人員以及6名警力和1名警方督導，另外還有18名工作人員會協助指引動線，讓大家都能安全、且免費的享受現場音樂。而現場除了精彩演出外，還有10米高巨型聖誕樹打造夢幻雪景，周邊也同步規劃聖誕市集，讓民眾感受滿滿的節日氛圍。活動由福利熊、大全熊與水果探險隊領軍，並邀請社福團體帶來純真動人的暖場表演，為聖誕佳節注入滿滿活力與驚喜。除了音樂帶來的感動，當天經紀公司用心音樂也將宣布捐贈500萬元善款，支持5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，期盼透過音樂與實質援助，把這份愛的奇蹟分享給每個需要守護的孩子。