台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。案發後死刑的存廢，再度引發討論。國民黨台北市議員游淑慧說，死刑不能解決問題，但對社會多數民眾而言，死刑至少能解決「製造問題的惡」。游淑慧表示，每次發生窮兇惡極的犯罪事件後，總會有許多民眾出面表達「反對廢死」的立場，這並非僅是情緒性反射，而是一種對社會安全與正義底線的本能回應，死刑本來就是我國刑法明訂的懲罰手段之一，其存在意義，正是在面對極端、不可逆的惡行時，讓社會仍能感受到正義尚未潰散。游淑慧批評，死刑原本用以懲戒極惡之徒、安定人心，卻在實務上被極少數的大法官，濫用自身的權力給實質閹割了，部分大法官以自身意識形態凌駕人民普遍意志，透過高度抽象的人權論述，忽視多數人民對安全的合理期待，也剝奪了受害者家屬獲得最低程度撫慰的機會。她認為，當制度一再傾斜，只保護加害者權利而忽略被害者及家屬的痛與失去，「這樣的法治，並不完整和正義。」游淑慧表示，法律的功能不只是教化，更包含防衛與界線的劃定，對於無悔意、無矯正可能、再犯風險極高的兇殘犯罪者，「終身監禁並非真正的終點，而只是將風險延後、將成本轉嫁，讓社會長期承擔不確定性。」游淑慧最後強調，社會並非希望死刑被執行，而是希望極端惡行不再發生。她說，「但當極端的惡已然出現，我們就不能只用理想回應現實。死刑，是為了告訴所有守法善良的人：生命仍有不可踐踏的底線，人權的保護，前提在於當事人還有人性。」