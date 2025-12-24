聖誕節將迎接今年入冬最有感降溫！臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」表示，明天聖誕節深夜（12月25日），「1500公尺高度0度線」將接近台灣北海岸，全台越晚越冷，北部、宜蘭低溫只有12至14度，空曠及地勢較高的地區，更是會跌破10度，冷氣團預計下周一（12月29日）才會明顯減弱。

0度線逼近台灣　冷氣團明晚開始發威

「觀氣象看天氣」指出，聖誕節天氣越晚越冷，冷空氣將達冷氣團等級，且水氣稍多，北部、東北部將出現雨勢，預估明天夜晚至周六早上（12月27日），北部、宜蘭低溫12至14度，空曠地區、近山區，如淡水、林口、平鎮、龍潭等會再低1至2度，中部低溫13至14度，南部、花東低溫14至15度。

▲聖誕節晚上至周末，會是冷氣團影響最大的時段，由於伴隨水氣影響，有機會挑戰今冬最有感降溫。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
挑戰入冬最有感降溫　北台灣濕冷到週末

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說明，本周迎接入冬第二波冷氣團，明天晚上至周末，會是影響最大的時段，第一線迎戰冷氣團的北部、宜蘭，將迎來3至4天濕冷的日子，即便低溫數字不一定很亮眼，但冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，本波冷氣團水氣對中南部影響小，環境以偏乾冷、多雲到晴為主，但入夜後低溫仍然很可觀，日夜溫差也會非常大，震盪超過10度，冷氣團預計下周一明顯減弱，初判跨年前夕的溫度，會是舒適為主。

資料來源：觀氣象看天氣「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

