行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，昨（23）日立法院程序委員會上，藍白挾人數優勢勝出，將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程。對此，對此，總統府發言人郭雅慧昨強調，只要合法合憲，總統府都會給予尊重；她也向在野黨喊話，希望盡速完成總預算審查。郭雅慧受訪時表示，在憲政體制之下，立法院對於行政院長或是對於總統本來就有相關的制衡手段，這部分只要是合法合憲，它有完備的程序，總統府都會給予尊重。郭雅慧說，她要特別提醒，整個國政若要順利地運作，五權分立，行政、立法、司法各個機關都要如常的運作，是非常重要的。她說，總統在國政上面努力，而總預算在8月送進去立院，但總預算還沒有機會進入委員會進行討論。郭雅慧向在野黨委員提醒，總預算會影響的不單單是國家安全、國政運作，還有包括社會民生，以及地方建設等，懇請在野黨立委回到立法院，把總預算順利地完成送出立法院。郭雅慧進一步說，總統已經有多次表達，他樂意進到立法院進行國情報告，希望是在合法合憲、程序完備情況之下，能進行這些溝通跟說明，期盼朝野回到體制面上，用這個制度的完備情況下，能夠讓台灣現在面臨內外挑戰，國家能夠穩定地向前。郭雅慧說，大家政黨不太一樣，不過國家只有一個，總預算能夠趕快地完成，這是要再特別拜託在野黨的立委們多多地思考。媒體追問，民眾黨希望總統依照立法院職權行使法規定，以被彈劾人身份列席說明，這與國情報告不同。郭雅慧則說，合法合憲情況之下，予以尊重。另外，有媒體報導，指府院曾請黨政高層向大法官蔡宗珍溝通，民眾黨團總召黃國昌赴北檢遞交告發狀。郭雅慧則說，總統尊重司法的獨立，不介入個案，也沒有所謂的施壓，特定報導沒有查證、臆測影射，沒有評論的價值。