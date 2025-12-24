我是廣告 請繼續往下閱讀

核武擴張與談判意願

專家警告：中俄盟友關係

解放軍內部的反腐清洗

路透社近日披露一份美國戰爭部報告草案，其中揭露了中國日益增長的軍事野心，預期在2027年具備對台灣發動戰爭並取得勝利的能力，其中包括針對距離中國1500至2000海里的目標發動打擊。而中國的核武擴張也外界繃緊神經，有專家分析警告，中國不願意將自己鎖定在長期戰略劣勢中，打算打造一支與美國並駕齊驅、甚至超越美國的核武庫。路透社獲取的戰爭部報告草案顯示，中國正持續精進其以「蠻力（brute force）」奪取台灣的選項，包括從中國本土發動最遠達2000海里的長程打擊，若這類打擊達到足夠規模，可能對美國在亞太地區的軍事行動造成干擾。這份報告描述了中國軍事擴張，包括中國已在臨近蒙古邊境的三處新建發射井基地中，裝填了超過100枚洲際彈道飛彈，且對參與軍備控制談判表現出極低的興趣。據評估，中國可能已在蒙古邊境附近的發射井中裝填了超過100枚使用固態燃料的東風-31型（DF-31）洲際彈道飛彈。雖然五角大廈先前曾披露這些發射井的存在，但並未公開估算其中究竟放置了多少枚飛彈。美國官員表示，該報告尚未確認這些新部署飛彈的潛在目標，且在正式提交給國會之前內容仍可能變動。報告指出，中國擴充與現代化核武力量的速度，超過任何其他擁有核武的國家。中國的核彈頭庫存於2024年仍維持在600枚出頭，反映出其生產速度相較過去幾年有所放緩。不過，北京仍朝著在2030年前突破1000枚核彈頭的目標邁進。上個月，美國總統川普（Donald Trump）曾表示他可能尋求與中國、俄羅斯進行「去核化」討論。然而戰爭部報告得出結論，認為北京似乎無意參與。報告指出：「我們持續觀察到北京完全沒有表現出追求此類措施，或進行更全面軍控討論的興趣。」中國官員多次否認此類發現，稱其為「抹黑和誹謗中國，並刻意誤導國際社會」。福斯新聞報導，中國官方聲稱其堅持防禦性的核戰略，並維持「不首先使用核武器」政策。但分析人士認為，北京的公開訊息與這種節制態度日益矛盾。保衛民主基金會（FDD）中國項目資深研究分析師伯納姆（Jack Burnham）指出：「對於一個仍主張『不首先使用核武』政策的國家來說，中國已愈來愈自在地展示其核武庫，包括在9月首度同時公開展示其核三位一體（nuclear triad）。」伯納姆指出，北京拒絕軍備管制談判，反映了其武器建設的速度。「中國沒有任何意願將自己鎖定在長期的戰略劣勢中，而是打算打造一支與其自認在世界上的地位相符的核武庫，與美國並駕齊驅，甚至最終超越美國。」這份報告發布之際，距離 2010 年簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）到期不到兩個月。這是美國與俄羅斯之間最後一份核軍控協議，限制雙方部署的戰略核彈頭數量不得超過1550枚。知名評論家章家敦（Gordon Chang）對此表示：「令人驚訝的是，中國目前僅在其近期建造的發射井中裝填了約 100 枚。這表明解放軍的資金可能吃緊。」章家敦同時警告不要在沒有北京參與的情況下延長該條約：「現在不是美國同意與俄羅斯延長《新削減戰略武器條約》的時候。俄羅斯和中國是事實上的盟友，他們正聯手對抗美國。如果協議中沒有中國，任何條約都不符合美國利益。」這份報告中也指出，中國國家主席習近平已展開大規模反貪腐行動，中國人民解放軍成為主要整肅對象之一。這波清洗行動短期內可能影響核武備戰狀態，但也為「解放軍整體長期改善」鋪路。智庫的統計資料顯示，中國大型軍工企業的營收去年下滑，原因在於肅貪行動導致武器合約與採購進度減緩。在北京與美國這個亞洲傳統軍事強權的戰略競爭持續升溫，加上台灣與南海爭議升高的背景下，中國武器收入卻出現下滑，這與過去30年國防預算持續成長形成對比。五角大廈報告指出，過去18個月內，至少有26名國有軍工企業的現任或前高層主管遭到調查或撤換。肅貪調查範圍已從2023年聚焦的火箭與飛彈產業，擴大至中國整體國防工業，包括核能與造船產業。