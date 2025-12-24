我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院11月提出額度達1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，昨日第四度在程序委員會遭在野黨擋下，未能交付委員會審查。國防部軍政副部長徐斯儉今（24）日受訪時表示，中共威脅與日劇增，且不只是威脅台灣，中共的威脅迫在眉睫，國防部非常願意在立院的監督底下，謹慎的編列預算，也願意接受黨派的監督，大家一起為我們的國防建設來努力。徐斯儉今日在立院受訪表示，昨天四度沒有排入程序委員會，國防部還是很遺憾，還是要向國人說明，國軍的建軍備戰都是因應敵情的威脅來發展計畫，中共對於台灣的威脅以日俱增，已到今年10月為止 統計數字來看，共軍機艦進入我方應變區的數字是前兩年平均的兩倍，威脅是越來越嚴重的，而且中共對台的威脅不是只有對台灣，而是對整個第一島，所以不管是年度預算還是特別預算，其實都是反應對於台灣自我防衛的決心，還有對於區域穩定的和平的責任，都是迫在眉睫的事情，而且特別預算裡面都是針對不對稱戰力的發展，跟如實訓練以及全社會防衛韌性的計畫。徐斯儉說，所以國防部希望立法院各黨派的委員，能夠讓預算可以排進程序委員會，國防部非常願意在大院的監督底下，謹慎的編列預算，也願意接受黨派的監督，大家一起為我們的國防建設來努力。