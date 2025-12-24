我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨邊境局勢再度升溫，泰國海軍陸戰隊近日展開行動，成功轟炸位於達叻府邊境的一處賭場據點。泰方指控，該賭場長期被柬埔寨軍方占用，並轉作軍事用途，成為威脅泰國安全的重要據點之一。泰國皇家海軍表示，這次行動於上週六（20日）完成，部隊重新控制了達叻府班塔森村（Ban Tha Sen）。軍方指出，該村內一棟賭場建築被柬埔寨方面用作臨時軍營，並設置相關軍事設施，對周邊地區構成潛在風險。根據泰方說法，該賭場不僅被用來部署反無人機設備，還設有狙擊手據點，作為支援柬埔寨部隊的重要據點。皇家泰國海軍發言人巴拉傑少將指出，此次行動由海軍陸戰隊與空軍密切協同，確保迅速且有效地控制目標區域。軍方強調，參與行動的部隊接受過美國海軍陸戰隊的專業訓練，行動過程嚴格遵守國際人道法規範。官方也證實，此次突襲行動中並未造成任何平民或泰國士兵傷亡。此外，泰國士兵在該村落內發現多枚地雷。泰方指控柬埔寨此舉已違反多項國際人道法規，包括《渥太華禁雷公約》，並要求國際社會關注邊境地區的安全風險。泰國政府表示，近期邊境衝突已導致雙方大量人員傷亡與超過60萬人流離失所，情勢不容忽視。官方強調，確保邊境安全與平民生命是當務之急，未來將持續採取必要行動，防止衝突擴大，並維護國家主權與區域穩定。