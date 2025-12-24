女星袁艾菲早期以藝名「迅猛龍」闖蕩綜藝及戲劇圈，甜美外型深受許多粉絲喜愛，2019年她和老公「老魚」（余岱宗）結婚，夫妻倆不時透過社群分享生活。近日，老魚拍片透露袁艾菲在超商遭到陌生男子襲胸性騷，當下對方竟只說了「抱歉」二字，讓他氣得大罵：「這些噁男都該X。」

▲老魚透露老婆袁艾菲日前遭到性騷擾，讓他罕見動怒。（圖／老魚IG @denzel.yu）
老魚罕見動怒，他拍片透露老婆袁艾菲日前遭到性騷擾，在超商時一名男子直接走過來碰觸她的胸部，摸完之後看著她只說了一句抱歉，讓老魚氣得飆罵：「這些噁男都該X。」直呼不要以為女生都不知道，她們只是忍住，或不知道怎麼表達。

老魚認為，或許是法律刑責太輕，才讓這些有心人士抱持著「賭賭看」的態度，對此他也提醒女生要懂得好好保護自己，只要覺得對方行為有點怪怪的，就要保持距離，確保安全。老魚也說，自從袁艾菲與他結婚後，這種事就已經大幅減少，卻還是會發生，讓他相當心疼。

▲袁艾菲（左）和老魚（右）2018年登記結婚，婚後生活相當甜蜜。（圖／老魚IG）
▲袁艾菲（左）和老魚（右）2019年結婚，兩人平時以相愛相殺的模式相處，經常透過社群媒體分享日常、爆料婚姻大小事，互動相當甜蜜。（圖／老魚IG）
最後老魚強調不當行為終究難逃因果，警告「你種了什麼因，未來會用很多倍的方式，回報在你身上。」

老魚的表姊當年和袁艾菲是同一所學校的學生，某天他的表姊透露，學校有位女生長得很漂亮，推薦他去看對方的無名相簿，沒想到了解後，老魚就被袁艾菲的外貌和有趣個性吸引，在無名相簿、部落格互相留言後，兩人的互動逐漸熱絡起來，並成為男女朋友。

不過，這段戀情只持續10個月就宣告結束，兩人退回到朋友關係，直到分開10年後，老魚透過共同朋友知道袁艾菲的近況，便鼓起勇氣傳訊息給她，兩人才又聯繫上，在2019年步入結婚殿堂。如今結婚6年，兩人平時以相愛相殺的模式相處，經常透過社群媒體分享日常、爆料婚姻大小事，互動相當甜蜜。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

