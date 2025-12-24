我是廣告 請繼續往下閱讀

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場將於12月27日起在洲際棒球場熱力登場，共舉辦6場演出，每場預計吸引逾2萬名樂迷進場。因應大量人潮與車流湧入，演唱會期間將實施周邊交通管制，且會場附近停車空間有限，台中市政府新聞局呼籲，歌迷多加利用接駁車及大眾運輸工具前往，以節省時間並提升行程順暢度。新聞局長欒治誼表示，主辦單位規劃4條免費接駁車路線，分別自高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站（李方艾美酒店對面）發車，直達洲際棒球場周邊，下車後即可步行進場，減少轉乘等待，讓歌迷輕鬆銜接行程、安心觀賞演出。欒治誼也提醒，不少樂迷規劃於演唱會當日完成捷運「五月天大地遊戲」，可善用既有大眾運輸與轉乘動線。台中捷運於高鐵台中站、市政府站、文心崇德站及松竹站設有五月天主題布置，歌迷可視行程自高鐵台中站或松竹站搭乘接駁車前往會場；或於捷運文心崇德站下車後，轉乘公車12、58、700路等路線，亦可選擇騎乘YouBike，約3公里即可抵達，行程彈性便利。新聞局說，為確保行人通行安全並降低人車交織風險，演唱會期間將實施周邊道路交通管制。跨年場次管制時間為當日晚間16時至翌日凌晨2時；其餘5場（12月27日、12月28日、1月1日、1月3日及1月4日）則為當日14時至凌晨0時。跨年場次管制範圍包括四平路（環中路至四平路568巷）、洲際路（四平路至洲際二街）、豐樂一街（環中路至昌平路）、洲際一街（洲際路至榮平街）及崇德十九路（崇德路至昌平路）；其餘場次管制範圍大致相同，惟洲際路管制路段調整為四平路至豐樂一街。新聞局提醒，自行開車前往的歌迷及需出入周邊的民眾，請配合現場交通號誌及警察、義交人員指揮。管制時段內，會場周邊停車空間有限，除洲際棒球場立體停車場外，僅開放崇德路東側重劃區道路路邊停車格。另，會場周邊人行道全面供行人通行，機車禁止停放，警方將加強取締違規停車，請民眾遵守相關規定，以免受罰。新聞局補充，演唱會期間交通管制時間、範圍，以及接駁車與大眾運輸相關資訊，可至主辦單位相信音樂國際股份有限公司官方臉書粉絲專頁查詢，呼籲民眾提前規劃行程，共同維護交通順暢，安心享受演唱會盛事。