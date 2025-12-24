隨著 2025 年進入尾聲，市場目光已提前聚焦明年的房市走向。根據中信房屋最新宅調查顯示，針對 2026 年第一季度的房價預期，本次統計看漲比例達 32.2%，較前一季的 20.3% 大幅提升逾 10 個百分點。然而，在進場意願上，市場觀望氣氛仍顯濃厚，顯示出儘管民眾認同房價大跌不易，但在實際決策上仍傾向審慎觀望。
本篇重點摘要
中信房屋研展室副理莊思敏指出，近期台股表現熱絡，市場資金動能充沛，加上台灣整體經濟成長表現穩健，為房市提供了堅實的經濟支撐。此外，民眾對通膨的預期心理，以及持續高漲的營建成本，也進一步推升了房價看漲的比例。
「不敢買」的真相：國際局勢與銀行放貸雙重壓力
儘管預期看漲，但有高達 77.8% 的民眾傾向「再等一年」。莊思敏分析，國際政經局勢如川普關稅政策及地緣政治風險，皆影響經濟前景。此外，目前台灣房價仍處高檔，加上銀行放貸態度保守、央行信用管制未放寬，導致購屋民眾貸款門檻大幅增加，在多重因素影響下，民眾傾向延後進場以降低風險。
以租代買成趨勢：57% 民眾力挺租屋修法
購屋負擔沉重使愈來愈多民眾轉向「以租代買」。日前內政部通過修正草案，聚焦「保障 3 年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化雙方權益」三大方向，獲得 57.5% 民眾支持。莊思敏提醒，政府推動修法應防範房東將調漲空間提前反映在初始租金上，導致供給壓縮，應同步規劃配套措施以發揮實質效益。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
- 看漲信心大幅彈升： 預期房價看漲比例從 20.3% 躍升至 32.2%。
- 進場意願持續探底： 77.8% 受訪者認為應「至少再等一年」才是理想時機。
- 經濟支撐力道強： 台股熱絡與穩健經濟成長，為房市提供堅實支撐。
- 購屋門檻增加： 銀行放貸保守與央行管制，導致民眾進場態度趨於謹慎。
- 租屋新制支持度高： 57.5% 民眾支持內政部推動租賃住宅條例修正草案。
