跨年不只要看演唱會、欣賞煙火，迎接2026年首道曙光和日出也是一大選擇，中央氣象署表示，2025年最後夕陽會在台江國家公園西邊的七股海堤，2026台灣本島平地最早曙光和日出，則會在屏東恆春。氣象署也整理全台30熱門看景點的日出時間，一起迎接新年到來。
氣象署指出，2025年12月31日，本島平地「日沒時間」大約落在傍晚5點15分至5點25分之間，台南七股海堤將是2025年太陽最後出現在海平線之上的地點，時間為傍晚17點25分；離島則是金門縣「烈嶼 L18 據點海灘」，時間為傍晚5點30分。
日出部分，2026年1月1日元旦，台灣東部景點的日出時間大約落在早上6點35分至6點39分，屏東恆春的「龍坑生態保護區」將迎接2026年最早日出和曙光，時間分別是早上6點35分、6點11分，外島最早日出則是在台東蘭嶼東清的6點33分。
臺北天文館則說明，如果不考慮平地和高山，2026年第一道曙光發生在海拔3443公尺的花蓮縣柏南山，時間為上午6點3分51秒，最早日出同樣出現在柏南山，時間為上午6點28分29秒。
資料來源：中央氣象署
