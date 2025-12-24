我是廣告 請繼續往下閱讀

路透社引述美國戰爭部報告草案指出，中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中一種可能包括在對於距離中國1500至2000海里的目標發動攻擊。對此，國防部軍政副部長徐斯儉今（24）日受訪時表示，中共不只要具備攻台的能力，他們還將具備攻擊印太第一島鏈所有美軍基地的能力。徐斯儉今日於立院受訪表示，美國戰爭部向美國國會提出關於中華人民共和國提出軍事及安全發展報告，裡面提到中共在2027年之前要具備攻台的能力，不只如此他們還將具備攻擊印太第一島鏈所有美軍基地的能力，他們也發展了長程飛彈，射程在1500至2000海里洲飛彈攻擊能力。徐斯儉說，美國戰爭部的這份文件證實了現在面臨威脅的不只是台灣，而是整個第一島鏈以及美國盟友在內，所以台灣也有責任 來維護整個印太的區域穩定，至於對於中共攻台能力會不會成功，這個東西事實上也是個變數，但是這更證明要趕快建設我們的國防，這份報告對於我們目前所面臨的情境是很重要的提醒。