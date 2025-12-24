LINE台灣官方日前正式公告，12月下旬起變更收回訊息功能的操作時間限制，從原本的24小時，將會縮短為「1小時」，超過1小時將無法再回收訊息，聖誕節前火速發出更新，該功能將「暫緩實施」。實際詢問官方可能會延期的時間，目前尚未有具體答案。而官方公告沒有提到「取消」，預料未來訊息收回限縮成1小時還是會執行。
LINE收回訊息功能對於經常錯頻、打錯字的用戶來說是非常重要且實用的後悔藥，使用者只要在時限內長按訊息即可收回，雙方聊天室都會顯示「已收回訊息」，如果對方沒有已讀就不會看到該內容，向來就是使用頻率相當高的功能。
LINE收回訊息改為1小時「異動暫緩」
LINE官方公告指出，因應用戶的使用狀況，系統原訂2025年12月下旬起逐步變更收回訊息功能的操作時間限制，從原本的24小時，大幅縮水變成1小時。聖誕節前夕LINE公布最新作業辦法，內文簡單說明：「原定之功能異動作業將暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告。」
《NOWNEWS今日新聞》記者詢問官方相關細節，目前尚未有更多的說明，同時從公告的內容沒有提到「取消」，猜測該功能的變更應該還是會執行，所以民眾還是要先養成好習慣，避免錯頻，或是一發現有錯就應該立即回收。但「社群」仍維持為「送出訊息後的24小時以內」可收回，不會有所變動。
LINE 「收回」和「刪除」差異
LINE「收回」訊息
可收回的內容包含：文字、照片、影片、語音訊息、貼圖、檔案等。LINE官方帳號無法收回任何訊息。
時間限制：目前為傳送後 24 小時內可收回，之後會改為「１小時」
收回後：雙方聊天視窗中的該訊息都會消失，但會留下「您收回了一則訊息」。
LINE「刪除」訊息
可以刪除的內容：文字、照片、影片、語音訊息、貼圖、檔案等
時間限制：沒有時間限制。
刪除後：僅自己這一端的聊天紀錄會被刪除，對方仍會保留訊息，單純想整理聊天紀錄，保持對話畫面乾淨或是不想在自己手機中保留特定敏感訊息。
資料來源：LINE
