京華城案今天傳喚前民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京及台北市議員應曉薇進行辯論程序，由應曉薇先上場，她自備7200多字稿子，越念越激昂，甚至崩潰落淚，，請法院判決無罪；應曉薇答辯約40分鐘，除了強調沒有索賄、收賄、施壓公務員，更批評檢方為了羈押她而騙票，蓋起對她有利的證據，製造她逃亡意圖，還大罵應曉薇說，從沒帶沈慶京找過柯文哲、彭振聲，也沒有辱罵、罰站市府公務員，應曉薇表示，地方民代的職責就是接受人民陳情，與本案相關那幾年，她共有917件服務案件，京華城案只佔其中幾件，，所以依程序轉達市政府協助。應曉薇強調，身為盡責的議員，過程中當然要關心，希望人民所託付的每件事情都能圓滿，這是她從政以來一貫的工作態度，不管是召開協調會、參加便當會或跟行政官員見面溝通，都是秉持這樣的信念和心態；議員監督行政官員，這種職務行為的本質就是一種壓力來源，每個人對壓力的認知和感受度不同，有人到議會備詢都會有壓力，有人卻對辱罵咆哮也不覺得是壓力，行政官員覺得有壓力，並不表示壓力確實客觀存在，更不等於有對公務員施壓，應曉薇陳述，中華民國綜合格鬥協會等單位努力付出、善用捐款，哪裡還有多餘的錢幫洗錢到她自己的口袋？檢方說沈慶京行賄她是天大的冤屈，協會收到支票捐款後開立收據給捐款的公司，也確實向國稅局申報，一切程序不都是公開透明嗎？她到現在都不懂怎會被扭曲成收賄？對於北檢提到應曉薇密會時任台北市都發局長黃景茂6次，應曉薇抨擊檢察官「」她沒到過黃景茂辦公室，黃景茂也沒有為了京華城到她辦公室，能因為黃景茂很專業、老實，基於尊敬，如果有協調會公文，一定是先寫首長名字，各單位都知道那是一種基礎禮節，但局長不用到，相關人員到就可以，檢察官不能看到公文就見獵心喜，說她密會黃景茂，根本不懂公文禮儀和議會倫理，也是在侮辱黃景茂的人格。應曉薇說，從沒帶過沈慶京見過市長，唯一一次拜訪副市長，黃景茂在，那次拜會至少有10個人一起開會，這又是檢察官所謂的密會嗎？應曉薇接著對蒞庭檢察官砲火全開，應曉薇講到吳順民時，開始語帶哭音，她說吳順民就是單純的無給職顧問，不是檢察官硬說的助理，一個一輩子奉公守法的公務員退休後，仍願意為民服務奉獻社會，卻因為檢察官惡意連結吳順民領威京集團薪水與擔任她的顧問，請檢察官不只放過吳順民，也放過柯文哲、沈慶京、李文宗和所有人，她相信「司法不能還我們清白，歷史有一天會還我們公道」。應曉薇回憶去年檢方搜索當天，她要去香港為媽媽買藥，，司法沒有媒體就辦不了案嗎？，她也要問，對她有利的證據為何不見？如果從扣案手機恢復記錄，她有向台北市議會秘書處申請8月30日進桃園機場迎接宗教領袖，每年9月4日，她參加彰化八卦山忠靈塔秋祭大典擔任陪祭官並祭拜父親，9月中旬到9月30日安排陪孩子出國與回國，但應曉薇說，直到現在仍不明白，羈押長達13個月的具體理由是什麼？她40多年演藝生涯，尤其老三台時期，「應曉薇將最後陳述提前到言詞辯論程序一併講完，此刻她情緒大爆發，幾近嚎啕大哭，她問檢察官知不知道這一年多來，所有被告飽受身心摧殘，，錐心刺骨也要熬到最後還她清白，她要捍衛家人的尊嚴；她因為此案掉入萬丈深淵，不怨天尤人也終於體驗到「」，此刻只想要司法能夠還她清白，一如她當年洗淨鉛華退出演藝圈一樣「我只要清清白白」，懇請法院能依據證據諭知無罪判決。