台中市霧峰區甲寅里振興街的舊屠宰場，留存有一座見證昔日農村社會習俗的「獸魂碑」。隨著屠宰場結束營業，這座慰靈設施在時代洪流中漸被遺忘。市議員李天生今（24）日強調，該碑具有高度歷史與藝術價值，建議市府指定其為「台中市一般古物」，為子孫留住珍貴文化足跡。俗稱「豬灶」的霧峰舊屠宰場為日治時期重要場所，場內豎立的「獸魂碑」旨在憑弔犧牲動物、安鎮亡魂。碑文除「獸魂碑」三字外，更落款「紀元二千六百年紀念（1940年）」，並詳列當時大屯郡獸肉商同業組合長楊文慶、副組長吳文銀等立碑單位人員資訊。921地震後屠宰場封場改建為小型籃球場，獸魂碑雖獲原地保留並設有不鏽鋼欄杆保護，但隨著時間推移，已逐漸淡出大眾記憶。霧峰在地藝術家黃圻文指出，該座獸魂碑不僅是歷史見證，更具備高度藝術價值。他推崇該碑為霧峰地區最具代表性的「魏碑石刻」，可與霧峰林家「景薰樓」鄭汝南隸書題字、「宮保第」楊草仙行書壽匾並列，堪稱在地三大題書經典紀念物。市議員李天生表示，日前因非洲豬瘟事件引起社會關注，才讓這座倖存的獸魂碑重回視線。鑑於全台獸魂碑數量稀少，且此碑保存完整、歷史悠久，建議相關單位將其指定為「一般古物」，納入文資法保護，並串聯周邊開發為文化體驗景點，讓外界深入認識霧峰的歷史風情。台中市文化資產處說，霧峰舊屠宰場獸魂碑目前尚未具備文資身分，管理單位為霧峰區公所。若公所正式提出提報，文資處將立即安排委員實地審查。據統計，台中市現存日治時期獸魂碑僅存4座，其中舊東勢屠宰場的獸魂碑已獲指定為「台中市一般古物」，若霧峰獸魂碑審查通過，將成為地方文化資產保存的另一重要里程碑。