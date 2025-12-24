我是廣告 請繼續往下閱讀

震驚社會的新北市國中生割頸案，高等法院經過1年多的審理，二審加重刑期，改判郭姓少年12年有期徒刑、林姓少女11年有期徒刑，全案仍可上訴。然而這項判決結果，並未撫平受害家屬的創傷，死者父親在法庭現場聽聞判決後情緒瞬間崩潰，當眾失控悲吼，強烈質疑司法制度不斷給予加害者自新機會，卻從未有人能給予無辜受害者重生的可能。楊父在痛哭離開法庭之際，更難掩內心的恐懼與憤怒，直言「郭姓少年關4年出來還可以繼續殺人，他可能是第一個被殺」。字字句句透露出對社會安全與法律保障的極大絕望。面對判決結果，受害學生父親楊爸爸難掩激動與憤慨，他痛批法律對被害家屬極度不公。楊爸爸指出，依據現行《少年事件處理法》規定，少年犯僅需服刑超過三分之一即可申請假釋，這意味著被判刑12年的「乾哥」郭姓少年，最快可能在4年後、也就是未滿18歲時就能重獲自由。楊爸爸憤怒質疑「法律到底是在保障誰？」他認為這樣的假釋制度形同虛設，殺了人只要關4年就能出來，出來後甚至可能繼續行兇。由於他在訴訟過程中強烈要求加重刑度，他直言對未來的人身安全感到恐懼，甚至悲觀地認為「凶手出來我可能是第一個被殺的！」。此外，楊爸爸對於司法程序中個資保護的嚴重傾斜表達了極度不平與恐懼。他控訴現行《少事法》將未成年加害者的個資完全隱匿，但在民事訴訟過程中，法院卻將被害家屬的住址與詳細個資完整揭露給加害者方。痛批這種「保護凶手卻暴露受害者」的做法，讓他深感威脅，並絕望地質問：「把我們家的資訊全部給一個殺人犯知道，這是在保護誰？是叫我準備去死嗎？」楊爸爸回憶法庭審理過程，指稱兩名被告態度傲慢，出庭時大搖大擺，直到法官提醒才敷衍道歉，完全看不出悔意。更令家屬憂心的是，郭姓少年疑似在偵查期間，曾公然恐嚇秘密證人，叫囂「等我出去你就知道！」。如今家屬的住居所資訊已被對方掌握，面對即將到來的威脅，楊爸爸坦言對未來的安全問題深絕望。