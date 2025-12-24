我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民政局專委洪紹欽偕同西屯區長鄭錫禧及何安里長何唐文鈴關心巡守運作情形(圖／民政局提供2025.12.24)

因應近日大眾運輸安全事件引發社會關注，台中市政府第一時間盤點市內風險熱點並啟動維安應變作業，展現維護治安決心。民政局長吳世瑋表示，市府已整合全市211隊、近1.1萬名守望相助隊員，將治安防線從派出所延伸至街頭巷弄，透過「警民協力」全方位守護市民安全。吳世瑋指出，台中長期深耕警民合作模式，守望相助隊由里長號召熱心里民組成，是最熟悉社區「人事地物」的力量。針對昏暗巷弄、校園周邊等治安熱點，隊員透過定時巡邏，能第一時間發現可疑徵兆並通報警方。他強調，社會安全網不能只靠警力，民間力量的參與是預防犯罪、即時通報的關鍵「眼睛」與「耳朵」。為確保基層運作順暢，民政局專門委員洪紹欽（23）晚偕同北屯區長陳宗祈、西屯區長鄭錫禧，分別前往北屯四民里及西屯何安里守望相助隊視察。除感謝隊員在低溫中巡邏的辛勞，也特別叮囑隊員在守護社區時，務必注意自身保暖與執勤安全，落實「發現異常、即時通報、警察優先處理」的原則。民政局說，為支持這群「城市守護者」，台中市政府提供全國領先的實質支持。目前全市共有211隊常年隊伍，春安期間更將籌組近60隊臨時隊。市府每年提供每隊每月4.5萬元巡邏工作費及3萬元裝備費；若為鄰里聯合巡守，裝備補助最高可達6萬元，補助額度為六都最高。市府將持續作為基層最強後盾，全面提升城市維安量能，構築安全宜居的台中。