內政部日前推出「老宅延壽」補助方案，針對老舊公寓、透天厝提供整棟修繕最高最高960萬元、室內裝修最高30萬元的補助額度，內政部次長吳堂安在中和場說明會上也表示，雖然頂樓加蓋、陽台外推等違建不是補助項目，不過公寓型住戶在申請老宅延壽修繕補助時，若自願拆除違建，相關拆除工程費可適用本專案。御國地政士聯合事務所代書廖國甫也表示，「老宅延壽」是超強補助方案。
內政部日前在新北市中和區舉辦「老宅延壽」說明會，會中針對民眾關心的違建部分是否能一起處理，次長吳堂安表示，雖然頂樓加蓋、陽台外推等違建，不在老宅延壽的補助項目中，不過公寓型住戶在申請修繕補助時，如果自願拆除違建、老舊招牌、違建物等，相關拆除費用也能適用本專案。御國地政士聯合事務所代書廖國甫也在臉書分享「老宅延壽」相關資訊，並表示是超強補助方案。
「老宅延壽」申請資格與對象
限屋齡30年以上合法建築，分為「4-6層公寓」與「6層樓以下透天」兩大類，「4-6層公寓」申請人為管委會、管理負責人，或全體區分所有權人推派之代表人；公共空間要有一半以上作住宅使用，室內空間限住宅使用，且申請人不得為法人；戶籍中至少要有1人是65歲以上長者，或是低收入或中低收入戶、長照等級第2級以上（且符合居家無障礙環境改善對象）。
「6層樓以下透天」則由全體建築物所有權人同意共同推派代表人；全棟皆須作為住宅使用；申請人不得為法人。補助期程2025到2027共3年，總預算50億元，目標補助600棟。
「老宅延壽」不予補助4情況
如果申請「老宅延壽」的公寓或透天厝有4種情況，無法申請補助，包括公寓全棟單一所有權人持有、已申請建照或拆照、已進入都更或危老程序、或已申請相同項目補助。
「老宅延壽」補助項目
公寓：針對公寓公共空間，將提供8項補助項目，至少要選擇3項，其中包括增設昇降設備每棟最高補助400萬元；立面修繕最高補助300萬元；樓梯間修繕最高補助40萬元；公共管線修繕更新最高補助50萬元：老舊招牌、違規物或違建拆除最高補助40萬元；屋頂防水及隔熱最高補助50萬元；外掛式空調及其管線的安全改善最高補助40萬元；增設或改善無障礙設施最高補助40萬元，全部補助最高960萬元。
透天住宅：公共空間提供4項補助，至少要選擇1項，包括立面修繕，每棟最高補助100萬元至300萬元不等；屋頂防水及隔熱，最高補助20萬元；外掛式空調及其管線安全改善，最高補助5萬元；增設或改善室外無障礙設施，最高補助5萬元，全部補助最高330萬元。
室內修繕補助：有3類補助，像是居家安全及無障礙設施維修、含給排水、電氣、燃氣管線更新，及必要室內裝修。一般戶每戶最高補助20萬元，高齡或弱勢戶則最高30萬元。
申請補助前需要取得過半數所有權人同意，進行耐震評估，政府會補助每棟1.5萬元進行初步評估，如果因為安全疑慮，需要做詳細結構評估則會補助40萬元。如果之前建物已經做過耐震評估，就不需要再做，耐震評估的結果不會影響補助資格，主要目的是為了讓住戶了解房屋安全狀況。
老宅延壽補助申請流程5步驟
「老宅延壽」申請期限至2027年12月31日截止。
第一步：檢具相關文件向地方政府提出申請。
第二步：地方政府進行審查核准。
第三步：開始施工，原則上須於1年內完工。
第四步：完工後送地方政府審查並備查。
第五步：向地方政府請款。
「老宅延壽」說明會時間
台北萬華場
時間：12月24日（周三）下午2：30～4：40
地點：台北市萬華區公所13樓禮堂
高雄市苓雅場
時間：12月26日（周五）下午2：30～4：30
地點：高雄市四維行政中心地下2樓大禮堂
新北市鶯歌場
時間：12月29日（周一）下午2：30～4：40
地點：新北市鶯歌區公所6樓禮堂
新北市土城場
時間：12月30日（周二）下午2：30～4：40
地點：新北市土城區公所7樓禮堂
有興趣的民眾可把握機會參與說明會，相關資訊及申請諮詢可到「都市更新入口網」（https://twur.nlma.gov.tw）或撥打各縣市政府專線洽詢。
資料來源：內政部、老宅延壽、廖國甫
