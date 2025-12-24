我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。不過當晚警方的應變速度、追捕過程，遭質疑須檢討。民進黨台北市議員簡舒培也批，「北市警察局的快打部隊完全失靈」，同選區的國民黨議員鍾沛君反酸，「說的一嘴好緝兇」。鍾沛君說，那天，當煙霧彈在下班人群中炸裂，萬頭鑽動，人心惶惶，怕死，怕受傷，怕再也見不到家人，想逃，該逃去哪？甚至不在現場的人，也能透過流出的畫面，不寒而慄，整個城市承受巨大的悲傷，與無以名狀的恐懼。鍾沛君說，張文發動恐怖攻擊是經過精心策劃的，聲東擊西，掩人耳目，喬裝，變裝，假扮。「他利用了我們的意外，他鑽進了系統的隙縫，他有73分鐘的時間流竄作案，不是因為誰的怠惰，而是因為他的機心。」鍾沛君說，簡舒培大可不必站著說話不腰疼，說的一嘴好緝兇，「恐怖攻擊之所以恐怖，就在於他隨機，不可預測，妳看了答案，笑人家怎麼不會，真的不一定要刷存在感，閉嘴，沒人當妳是啞巴，沒意義的嘴砲亂噴，也是一種恐怖攻擊。」鍾沛君最後說，要替台北市，乃至於近日升高戒備的所有執法人員打氣，「謝謝你們，辛苦了，新年度必要的政策、預算，我在警政衛生委員會一定全力協助。」