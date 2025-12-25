🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11表示迎接聖誕節，「超值好康價」12月24日至12月28日加長變5天，買2送2、買1送1、加1元多1件超多好康齊發。

換算成單件平均特價來看，可樂纖維18元、麻辣臭豆腐麵30元、農心海鮮烏龍麵25元、77乳加濃巧酥10元、人蔘養身飲50元、泰國辣味魷魚20元、一口餅乾／洋芋片21元。

▲「超值好康價」是12月24日至12月28日。（圖／www.7-11.com.tw）
🟡全家便利商店
全家會員優惠是12月24日至12月28日，買一送一代表是黑麥汁平均23元、妮維雅護唇膏平均95元、韓式炸醬魚板包單顆平均18元。

亮點商品還有吉伊卡哇衛生紙，原先單串199元、特價65元，等於每包100抽衛生紙平均10.8元，雖然不是最便宜的衛生紙，但肯定是最可愛的衛生紙，單串6包適合上班族辦公室補貨。

▲全家會員優惠是12月24日至12月28日。（圖／全家www.family.com.tw）
「全家康康5」慶祝聖誕節提前發動，12月25日至12月28日登場，包括天然水2.2L平均18元、牛奶雪糕平均20元、辛拉麵平均25元、厚醬起司蘇打餅平均25元、酷繽沙平均33元、Fami奶昔平均35元。

▲「全家康康5」是12月25日至12月28日。（圖／全家www.family.com.tw）
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是12月24日至12月28日，共6款商品買一送一，從單件平均特價來看，安城湯麵25元、UCC無糖黑咖啡18元、抹茶紅豆QQ雪糕18元、厚醬起司蘇打餅25元、浪味先15元、辛拉麵辣白醬風味33元。

▲萊爾富「限時殺5日」是12月24日至12月28日。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
🟡OKmart
OK超商12月26日至12月28日推出會員限定優惠「週週超值選」，味味一品麻辣臭豆腐麵平均30元。

▲OK超商會員優惠「週週超值選」是12月26日至12月28日。（圖／OK超商okmart.com.tw）
🟡美廉社
天氣變冷了，聖誕節正是吃火鍋好時機，美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，12月25日上午9時開賣茼蒿39元、粉絲25元、心樸韓式泡菜99元，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1件，售完為止。

▲美廉社APP於12月25日上午9時開賣茼蒿39元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社APP於12月25日上午9時開賣粉絲25元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社APP於12月25日上午9時開賣心樸韓式泡菜99元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
資料來源：7-11全家萊爾富美廉社

