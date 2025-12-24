我是廣告 請繼續往下閱讀

日本旅遊民眾注意！日本政府計畫針對外國旅客實施入境前線上入國審查制度「JESTA」（電子渡航認證制度），研議徵收約2000至3000日圓（約台幣420元至630元）的手續費，最快可能2028年上路。適用對象為71個享有在日本短期居留、免簽的國家與地區的赴日旅客，預計台灣也將包含在內。根據共同社報導，日本政府計畫創建外國人入境前線上詢問來日目的，以判斷是否准許入境的審查制度「JESTA」，正考慮就此收取2000日圓到3000日圓手續費。報導提到，今年全年的訪日遊客預計首次超過4000萬人次，有望帶來一定的手續費收入。日本政府目標是在2028年度內開始實施，日後會決定費用的具體用途。報導指，新制度目的在於防止訪日外國人從事恐怖活動或非法就業，適用對象是免簽短期停留的國家和地區。日本政府擬向明年例行國會提交寫入創建該制度的《出入境管理及難民認定法》修正案。報導引述相關消息人士說法稱，美國、加拿大等已採用類似制度，收取約1000到6000日圓手續費；日本政府內提出的手續費後續使用方案，包括發生災害時用於訪日外國人的緊急應對費用等內容。這項日本電子渡航認證制度全新規劃，在今年五月由日本出入國在留管理廳（相當於出入境管理局）宣布，當時提到，2028財年起將實施線上入境事前審查制度，且收取費用，適用對象為享有短期居留免簽待遇的外國人。要求旅客事前申報職業、入境目的、住宿地點等資訊，適用對象為71個享有在日本短期居留、免簽的國家與地區的赴日旅客，台灣也包含在內。