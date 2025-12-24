我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聖誕佈置不宜全用白色或藍色等冷色調，反而使用紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色等暖色系，能提升正向能量。（示意圖／取自unsplash）

▲聖誕節揪朋友一起聚會、交換禮物，都能在這天提升整體運勢。（示意圖／取自Pixabay）

2025年聖誕節將在明（25）日到來，命理師楊登嵙表示，聖誕節期間多數人都會準備聖誕樹，替生活增添濃厚的節慶氛圍，而聖誕節常見的花圈、聖誕紅與聖誕樹，不僅是裝飾，更能成為開運的重要關鍵。除此之外，聖誕樹燈光配色、飾品選擇，到穿著顏色、聚會互動、送禮心意與聖誕餐飲安排，都是聖誕節開運大法，只要善用暖色系、增加人氣流動、保持愉悅心情，就有助提升人際運與整體運勢，讓節慶不只應景，也成為轉運契機。聖誕布置可多運用暖色系燈光裝點聖誕樹或花圈，並搭配閃爍效果，讓整體氣氛更顯溫馨、浪漫且充滿活力。紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色等皆屬暖色系，能提升正向能量，不宜全用白色或藍色等冷色調。冷色系在地理風水學中象徵冷淡與疏離，對人際關係與運勢提升較為不利。2025年為乙巳木蛇年，蛇、雞、牛為三合生肖，可在聖誕樹上搭配相關造型飾品，並結合彩燈、彩花、玩具與星星，再掛上禮物，象徵喜慶、豐收與希望。若將聖誕樹擺放在大門玄關位置，更有助迎入節慶好運氣。冬季氣候偏冷，五行中宜以「火」來調和，火的代表色為紅、粉紅、紫、紫紅、橘紅等暖色系。建議選擇顏色明亮、質地柔軟、風格活潑的服裝，讓心情隨之提升，精神煥發，自然有助好運流動。聖誕節不宜把自己封閉在家中，可邀請親友到家裡聚聚、聊天，適度凝聚人氣。透過交流互動，情緒得以釋放，也能減少孤單感，讓內心充滿溫暖，對提升整體運勢相當有幫助。耶誕節當天，為家人或朋友準備一份用心挑選的禮物，意義與平日不同。送禮不僅能讓對方感到開心，也能增進彼此情感，在命理觀點中象徵「有付出才有收穫」，有助累積好運。聖誕節常見的火雞大餐不可少，冬季飲食以溫補為主，有助抵禦寒冷、補充元氣。建議少吃生冷食物，也避免過度進補，可適量攝取牛、羊肉等高熱量食材，同時搭配新鮮蔬菜與易消化食物，讓身體養足精神、氣色提升，好運自然隨之而來。