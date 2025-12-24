我是廣告 請繼續往下閱讀

▲社工強調5大訴求，包括政府應該道歉，正是制度未能接住孩子的事實，並公開承擔責任，而非僅止於個案檢討。（圖／記者張乃文攝）

2023年12月24日男童剴剴因遭保母虐待，最終不幸罹世。而2年後的今（24）日，社工們再度聚集衛福部前，怒吼政府在悲劇發生第一時間，不是先反省制度，而是追究檢討第一線基層及機構，規避身為保護政策制定者的責任，也要求政府呼籲民眾冷靜，「避免讓社工成為社會情緒的出口」，甚至是「政府卸責的替罪羔羊。」「只要一個孩子沒有被接住，社會憤怒情緒就不會止息。」2年前的今天，1歲多男童剴剴因為受到保母虐待，最終不幸罹世。2年後的今天，社工們再度聚集衛福部，手拿玫瑰、百合花，也唸出對愷愷的悼念。社工說，剴剴生命的最後一站，面對照顧者的惡意凌虐，也難以想像當時是多麼無助、痛苦跟恐懼。而這2年間，社工也有很多檢討，包括工作、制度與專業養成上，哪裡做得不夠好、不夠完善，也迫使社會重新看見那些被制度縫隙吞沒的孩子。台北市社會工作人員職業工會理事廖貽得則提到，社會安全網不能只靠政策亮點補破網，2024年底我國有4591個兒少被安置，384個孩子等待出養，若在前線能獲得有效而實質的資源，或是制度可以支持更複雜困難的家庭，兒童將可以不被安置或出養。廖貽得指出，政府改訂SOP流程、增加確認手續回應社會大眾，也宣稱有許多精進社會安全網的策略，但第一線疲於進行調查、評估，沒有量能可作最重要的家庭陪伴和處遇。彷彿政府只要喊句口號就不會再有不幸的事件發生。廖貽得提到，當悲劇發生，政府不是先反省制度為何不能接住孩子，而是將責任歸咎給第一線社工是否具有專業敏感度，就是規避保護政策制定的責任。花蓮縣社會工作人員職業工會理事黃浚嘉認為，咎責文化的盛名正是透過政府不負責任的「政策亮點」行銷口號開啟，社工站在政策的最末端，協助政府解決問題，但每每兒少悲劇發生，社會大眾看見、檢討的卻常常只有社工；甚至要面臨肉搜、家庭親友受到騷擾等，造成許多社工的恐懼不安。台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸強調5大訴求，包括政府應該道歉，正是制度未能接住孩子的事實，並公開承擔責任，而非僅止於個案檢討。沈曜逸提到，全面盤點托育、社會救助、家庭支持及兒少保護肩的斷裂，進行系統性改革；同時將所有需要替代性照顧、出養的兒童，明確納入國家照顧責任範圍。沈曜逸表示，應重新檢視安置和替代性照顧的補助和成本結構；政府也應對外說明制度、限制，避免誇大不實及咎責文化蔓延。