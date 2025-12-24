我是廣告 請繼續往下閱讀

身為大罷免主要推手的民進黨立法院黨團總召柯建銘，日前在接受前總統陳水扁專訪時透露，自己每週三都會與總統兼民進黨主席賴清德開會，並直言發動大罷免是他「等了60年」的事情，不過柯也強調，相關行動皆經黨內會議同意，並非個人獨斷。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉則開罵，柯建銘死不認錯，現在一股腦地把全部事情推到賴清德頭上，實在是不公平。吳子嘉22日在節目《董事長開講》中表示，民進黨每週三召開中常會時，立院黨團總召必然會出席，因此柯建銘所稱「每週與賴清德開會」確實屬實，但不代表會議內容一定圍繞大罷免。他怒轟，柯建銘如今將大罷免的責任全推給賴清德，並不公平，更痛批柯至今死不認錯，大罷免是中華民國憲政史上「最骯髒、最惡劣、最違反民主常識」的行為，全球沒人這樣幹，就只有台灣的柯建銘與曹興誠在做。針對柯建銘在專訪中稱，自己等待60年發動大罷免，是為了讓「出賣台灣的藍白付出代價」。吳子嘉指出，大罷免當然不可能是柯一人獨斷，但他卻不斷替藍白扣上「賣台」帽子，他不忍了反嗆：「台灣今天這麼亂，很大一部分原因就是你，柯建銘，是始作俑者！」此外，柯建銘在專訪中也強調，自己才是大罷免的發起者，與聯電創辦人曹興誠只是「英雄所見略同」，雙方各自在不同戰線努力，並未有太多資金往來。不過吳子嘉提到，曹興誠曾多次表示，大罷免至少花費他1億，而柯建銘則認為，自己投入的金額絕對比曹多。吳子嘉則質疑，若兩人合計投入高達2億元，「那這筆錢是否合法？活動經費怎麼報帳？」他直言，選罷法根本無法報帳這類支出，「那你們用的是什麼錢？就是黑錢！」吳子嘉痛批，柯建銘與曹興誠涉嫌違反選罷法，呼籲台北地檢署儘速介入調查，並強調砸下鉅額資金操弄罷免、製造社會仇恨與對立，本身就是違法行為。