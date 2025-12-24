我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。不過當晚警方的應變速度、追捕過程，遭質疑須檢討，也有人建議，捷運內監視器要有人臉辨識功能。不過資深媒體人謝曜州說，人權團體不會同意。謝曜州指出，台北捷運中山站日前發生隨機攻擊事件後，議會針對事件進行檢討，針對監視設備，捷運公司表示將在未來增加AI監視器辨識功能，以提升即時監控能力。謝曜州提到，如果當天能即時辨識嫌犯特徵，事件或許可在張文逃竄七十幾分鐘前就予以控制，減少受害者人數。他舉例，一名女子在事發當天，回家查看自己拍攝的畫面，發現新聞中張文的穿著與自己畫面中男子短褲口袋的造型完全相符，只是外套與面部被遮蓋，她驚訝並感到害怕，才意識到該男子就是張文。謝曜州表示，若肉眼可辨識特徵，AI監控應能更快、更即時發現嫌犯，雖然AI監控可提升偵查效率，但人權團體及議員是否會同意在捷運站對所有乘客進行AI辨識嗎？