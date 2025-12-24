我是廣告 請繼續往下閱讀

▲克里斯伊凡飾演的「美國隊長」史蒂夫羅傑斯回歸漫威宇宙。（圖／MarvelTW YouTube）

▲《復仇者聯盟5：末日崛起》前導海報。（圖／MarvelTW臉書）

強片《復仇者聯盟5：末日崛起》首支預告片日前隨著《阿凡達：火與燼》上映後於戲院首播，昨（23）日深夜，漫威影業終於正式釋出該支前導預告片，克里斯伊凡（Chris Evans）飾演的「美國隊長」史蒂夫羅傑斯（Steve Rogers）確定回歸漫威宇宙，片中他手抱新生兒，克里斯伊凡戲外也剛於10月升格「女兒傻瓜」，成為影迷津津樂道的話題。曝光的預告片，史蒂夫羅傑斯騎著英國老牌凱旋（TRIUMPH）重機來到一間屋子，他先走到車庫開啟一盒箱子，裡頭正是他專屬的銀色星星戰鬥服，下一個畫面跳至他懷中抱著一名襁褓中的嬰兒，露出慈父般的微笑，片末打上「史蒂夫羅傑斯將回歸《復仇者聯盟5：末日崛起》」及定檔日期2026年12月18日（台灣上映日為12月16日）。美國隊長在《復仇者聯盟4：終局之戰》最後帶著無限寶石回到不同年代，劇情先是交代他與舊情人「佩姬卡特」相守一生，接著時空又跳躍至美國隊長以老年模樣現身，並將盾牌交給「獵鷹」，由對方接任美國隊長。導演羅素兄弟曾經解釋，美國隊長選擇回到過去生活，創造全新的時間線，但他能回來和戰友見面，原因為這是他本應經歷的完整生命，所以被影迷解讀為「退休」而非「死亡」。許多影迷看完預告表示：「會不會一切都是隊長的引起的宇宙衝撞呢」、「他再不回歸，漫威就沒救了」、「這就像看到很久不見的親人，會噴淚的」、「這才叫『辣個男人回來了』」、「早應該了！那個獵鷹根本沒那個能力當美隊！」不過有人發現，最終的文案是寫「史蒂夫羅傑斯」回歸，而不是「美國隊長」，認為仍有懸念。《復仇者聯盟5：末日崛起》由羅素兄弟執導，卡司有現任「美國隊長」安東尼麥凱、「尚氣」劉思慕、「蟻人」保羅魯德、「驚奇先生」佩德羅帕斯卡、「隱形女」凡妮莎蔻比、「索爾」克里斯漢斯沃、「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦、現任「黑豹」莉蒂西亞萊特、二代「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊、「奇異博士」班奈狄克康柏拜區、「洛基」湯姆希德斯頓和《X戰警》系列演員，眾人將對抗以大反派「末日博士」回鍋的小勞勃道尼。