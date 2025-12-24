我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院審理京華城案進入言詞辯論階段，前民眾黨主席柯文哲日前答辯時，強調自己一向節儉，並透露有時深夜返家，還會看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板，他更當場哽咽稱「因為我們家沒有請傭人」。對此，陳佩琪今（24）日回應，身為醫師工作忙碌，養成了三更半夜做家事的習慣，被也是常常很晚回家的先生撞見，「這只是一個忙碌職業婦女的日常」。陳佩琪表示，她有一支10多年前以990元買的好神拖，平常都用它來拖地，只是遇到牆角或門和地板間，這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板。她坦言，醫生本就是一個較忙碌的行業，若遇到隔天morning meeting有自己的病例要討論時，前一晚就要準備資料到很晚，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，也才會被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已…。話鋒一轉，陳佩琪再度開噴檢察官，直言「柯文哲的人權根本是個屁」，鏡檢、馬檢、綠媒和名嘴們，天天「偵查大公開」，每天都來個一刀斃命的東西，這些外洩出去的事證， 大家一看就知道絕對有人違法取得，不過都查無實證，查無不法，剩下的就只有家屬們被嚇到如寒蟬般不敢講話而已，「他們都自己人嘛，互相掩護一下就好了，可是我的先生卻在沒證據之下被關了一年」。陳佩琪談及，去年規劃在9月底退休，5月開始著手辦退休手續，還有特休假，女兒也恰好回台一周，於是想利用休假跟她一起去美國玩幾天，先生也很贊同，於是在去年6月24日就訂好了去美國的來回機票，結果呢…檢廉據此說她「要落跑去美國」，所以要趕快來搜索，也立刻要把柯文哲羈押起來，說要防止她們夫妻都落跑。此外，陳佩琪提到，檢方也查到柯文哲9月11日也要去美國東岸，好像要參加什麼「台美國防軍事會議」這方面的，這在台灣和美國之間本就是重中之重的議題，在野領袖本就該都去了解詳細，現在回想起來，就如同自己先前說的，倘若沒有這場官司，以先生的經歷、才華和戮力從公的精神，定可以為國家做出許多貢獻來，但現在呢…一切如夢幻泡影，每天看不完的卷宗， 跑不完的法院，哀哉人生…。