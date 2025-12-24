40歲港星陳偉霆和36歲中國超模何穗今年10月一口氣宣布結婚及生子的好消息，震驚粉絲。據悉，陳偉霆兒子目前2個月大，夫妻倆很保護小孩，還沒公佈孩子的名字或長相；但日前在節目上，小孩的英文名字Winston卻不小心被陳偉霆的好友王安宇說溜嘴。王安宇反應過來後立刻跟陳偉霆道歉，但陳偉霆沒生氣，反而笑說：「你幫我公佈也挺好的」，超高情商被粉絲讚爆。
王安宇不小心說溜嘴 意外公開陳偉霆兒子英文名
陳偉霆、王安宇近日一起登上中國旅行類節目《現在就出發》第3季，一行人在國外逛街時，陳偉霆看上一個小禮物，笑說想買給寶寶，王安宇一聽，立刻接話：「給Winston買一個」，但他下秒就反應過來，陳偉霆似乎沒公開過兒子的英文名字，因此立刻走到陳偉霆身旁尷尬道歉。
陳偉霆EQ超高 反過來安慰王安宇被讚爆
觀眾本以為陳偉霆會臭臉，但他反而笑著安慰王安宇，「沒事，那你幫我公佈也挺好的」，甚至還對王安宇用俏皮的語氣說「Thank you」，立刻減輕王安宇的負罪感。陳偉霆的超高情商也被粉絲讚爆，紛紛留言：「陳偉霆這性格真的沒話說，被同事意外透露孩子名字還不黑臉」、「誰不愛溫柔大氣的陳偉霆」、「這哥EQ太高了，佩服」。
陳偉霆老婆何穗正式復出 拍攝雜誌氣場全開
而陳偉霆公開結婚生子的好消息後，目前持續在演藝圈工作，老婆何穗最近也正式復出，成為中國雜誌《時尚芭莎》2026新年1月號的封面人物。只見何穗超模氣場全開，完全看不出才剛生完小孩，曼妙身材依舊是頂級模特兒的水準。
何穗EQ也很高 受訪回答超正面
何穗受訪時也被問到因為懷孕生子選擇停工1年，內心是否會有遺憾？她堅定表示自己沒有這種想法，「有些事，它發生了就是發生了，你不可能接所有工作，懷孕就是要有10個月…這是很正常的事情。」
何穗也說自己沒想被貼上「超人媽媽」的標籤，要工作又要兼顧家庭，肯定會有一些不圓滿，也因為這樣，她反而很謝謝家人的支持與照顧，讓她還能重返喜愛的職場，對於一切都很感恩。這番回答不難看出何穗的正能量心態，可見她與陳偉霆情商都很高，也難怪兩人能修成正果。
資料來源：微博
