我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。有媒體報導，張文策畫犯案，前後共買13把刀，刀的源頭皆來自中國，國民黨立委吳宗憲不滿，根本搞錯了重點，應該要查是誰違反槍砲彈藥刀械管制條例規定，媒體走到這麼荒謬，消費社會案件，只會激化台灣的對立。《自由時報》報導，警方偵辦張文連續隨機殺人案，已成功取得他雲端資料與瀏覽紀錄，追出其網購帳戶，發現他在網路上化名「張峰嚴」購買相關犯罪裝備，經分析比對，張文策畫犯案，前後共買13把刀，刀的源頭皆來自中國，其中3把長刀由「蝦皮」購買，10把短刀則透過「露天平台」取得，購買刀具共花費1萬3千多元。吳宗憲今（24）日接受《中廣新聞網》千秋萬事節目主持人王淺秋訪問時表示，民進黨政府上任後只想在任何事件中，找政治攻擊的武器，只要質疑軍購案灌水，就會被貼上中共同路人，這會讓台灣更加的對立。他也批中選會前主委李進勇沒收「反廢死公投」，完全沒有善良意識，導致現在司法爭議不斷。