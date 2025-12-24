我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近期洛夫頓在個人社群帳號發布機場免稅店的照片以及自己站在球場上的黑白照片，就引起廣大球迷猜測其動向。（圖／翻攝自洛夫頓IG限時動態）

▲台新育樂總經理林祐廷對此表示，感謝洛夫頓這段時間的投入與表現，並祝福洛夫頓未來職業生涯順利。（圖／台北台新戰神提供）

臺北台新戰神球團今（24）日正式宣布，考量團隊陣容配置，與主力洋將洛夫頓（Zach Lofton）達成協議，雙方即日起終止合約。由於洛夫頓日前才因對裁判做出不當手勢遭聯盟懲處，隨後便傳出離隊消息，引發球迷高度關注。洛夫頓本季代表台新戰神出賽 9 場，場均繳出 25 分、4.3 籃板與 4.8 助攻的優異數據，是球隊陣中極為穩定的得分點。然而，近期他在個人社群帳號發布機場免稅店的照片以及自己站在球場上的黑白照片，就引起廣大球迷猜測其動向。台新育樂總經理林祐廷對此表示，感謝洛夫頓這段時間的投入與表現，並祝福洛夫頓未來職業生涯順利。球團強調，洛夫頓離隊後，目前戰神陣中洋將為基德、威力斯、齊曼加與史東，團隊將持續磨合，找出最適合的勝利方程式。傳出離隊消息前，TPBL 聯盟近日才剛針對近期賽事違規事件公告懲處。洛夫頓因在比賽中對裁判做出不當手勢，經技術委員會討論審核後，認定違反賽務規章，正式對其處以新台幣 5 萬元罰鍰並禁賽 2 場。儘管如今合約終止，這筆懲處仍為其短暫的台新戰神生涯留下爭議註腳。上週日剛在客場奪勝的台新戰神，本週將啟程前往台中作客。在洛夫頓離隊後，球隊戰力調整將面臨考驗。戰神預計於 1 月 10 日重返主場，屆時將展開為期兩週、共四場的系列戰。球團表示，全體成員已進入戰備狀態，將全力爭取每一場勝利，向季後賽席次發起衝擊。