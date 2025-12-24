我是廣告 請繼續往下閱讀

▲禾浩辰（右）和女友吳品潔（左）於2023年認愛，感情穩定。（圖／翻攝自禾浩辰臉書）

男星禾浩辰2023年年中認愛女星吳品潔，經過2年半的交往後，兩人決定步入婚姻，今（24）日稍早禾浩辰在社群上宣布求婚成功，消息曝光後獲得許多粉絲祝福。吳品潔過去曾提及禾浩辰就是自己的理想型，透露對方「包包裡總是有食物吃」因此收服了自己的心。吳品潔在演出《你有念大學嗎？》時曾接受訪問，當時聊到了自己的理想型就是禾浩辰，因為「對方總是可以從包包裡變出東西吃！」她也提到了自己喜歡個性很man、有肩膀的男生，個性較為霸氣的人容易得到吳品潔的青睞。男星禾浩辰於2023年公開認愛女星吳品潔，兩人交往僅約2個月便大方曝光戀情，之後不時在社群平台放閃，感情相當甜蜜穩定。今（24）日聖誕夜，禾浩辰無預警在社群上宣布求婚成功，他單膝下跪、曬出鑽戒，並以「SHE SAID YES」簡短文字分享喜訊，消息曝光後立刻湧入大批網友留言祝福，喜氣洋洋禾浩辰因出演九把刀執導的知名電影《等一個人咖啡》正式出道，之後陸續演出多部電視劇，包括《美好年代》、《你有念大學嗎？》、《未來媽媽》等，逐漸累積高人氣與代表作。感情方面，他過去曾與鬼鬼（吳映潔）傳出長達4年的緋聞，不過雙方始終對外澄清僅是多年好友，否認戀情傳聞。