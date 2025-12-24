我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市豐原區豐南街今天上午9時許驚傳一起恐怖凶殺案！一名25歲的張姓男子疑似因與37歲的陳姓男子存有長年宿怨，竟持刀闖入陳男住處尋仇，當時因目標不在家中，張嫌竟挾持陳男父親威脅其致電要求兒子返家。陳男抵達現場後，隨即遭張嫌持刀猛砍頸部失去生命跡象，警方接獲報案後，立刻將傷勢嚴重的陳男送往醫搶救。至於張嫌犯案後則逃離現場，並在2小時內被警方逮補，而詳細案情仍待警方釐清。據了解，嫌犯25歲張男與傷者37歲陳男為熟人關係、有舊怨在身，今天上午9點多張嫌持刀前往陳男住處尋仇，因發現陳男不在家，竟將刀架在陳男父親的頸部作為要脅，強迫其致電要求兒子立即返家。陳男回家後，張嫌竟揮刀砍向其頸部，導致他當場血流如注倒地失去生命跡象，隨後迅速逃離現場。警方在接獲報案後迅速趕抵現場，第一時間將傷者送往醫院搶救，同時立即展開偵查行動。透過調閱案發地點周邊的監視器畫面，在短短2小時內便成功掌握嫌犯行蹤，並於上午11時左右，將張姓男子逮捕歸案，至於這起衝是涉及金錢恩怨還是感情糾紛，警方還要再釐清確切的犯案動機與案情細節。