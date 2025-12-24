我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，昨在立法院程序委員會上，藍白挾人數優勢勝出，將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程。對此，民進黨今（24）日批評，藍白假彈劾、真亂台，呼籲藍白乖乖審預算，別整天浪費時間做秀。民進黨以「藍白假彈劾、真亂台，不如趕快審預算！」為題在臉書發文表示，再過一週就要跨年，但明年度的中央政府總預算，立法院卻「連審查都還沒開始」，因為在野黨從9月到現在，始終以政治鬥爭做為藉口，把總預算案封殺在立法院程序委員會，不願意交付審查。「如果明年1月1日總預算還是過不了，會發生什麼事？」民進黨指出，行政院主計總處的答案是：將有近3000億元的新興、新增計畫，會全面卡關，無法推動，這些被迫停擺的計畫，牽動國家建設、社會福利、公共服務、行政運作等不同層面，時間只要一拖，影響就會一層一層擴大，權益受損的則會是所有人民。民進黨指出，在這個審預算的重要時刻，國民黨和民眾黨卻只顧著「提案彈劾總統」，殊不知，這件事情藍白根本沒能力做到，只是在打假球。民進黨說，據《憲法增修條文》第4條規定，彈劾總統首先需要「全體立法委員三分之二以上」決議，藍白兩黨完全達不到門檻；一樣根據《憲法增修條文》第4條，立法院的總統彈劾案，接著要送到司法院，交給大法官審理，但藍白現在最討厭的、不斷跳腳指責不該做出判決的，不就是由大法官組成的憲法法庭嗎？民進黨強調，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等藍白立委大聲嚷嚷的「彈劾總統」，完完全全就是在打假球，而且還是浪費人民的納稅錢打假球、犧牲政府的預算打假球。「假彈劾，救不了台灣，拖預算，傷的卻是整個國家！」民進黨呼籲，請藍白立委盡快認清現實，守好本分，乖乖審預算，別整天浪費時間做秀。