創下「日均翻桌15輪、候位5小時」等排隊盛況，連AI教父黃仁勳都登門用餐的「馮校長老火鍋」，目前在全球已有400家分店，現終於來台，選於2026年1月3日起正式開幕。源自成都正統「經典大紅鍋」湯底原汁，並提供招牌的手工紅寶石鴨血、大刀腰片、秘製香菜牛肉等特色食材，還結合台灣在地的限量台灣牛肉等。《NOWNEWS》搶先實際開箱湯頭特色、必吃菜等一次看。
源自成都的「馮校長老火鍋」，由創辦人馮明強一手打造，在2023年3月，期望以「做本地人更愛的火鍋」、「開一家比對面都好吃的火鍋店」為目標，於成都核心商圈太古里開出第一家「馮校長老火鍋」。
「三輕三重」品牌哲學 創下日均翻桌15輪、候位5小時等紀錄
相較成都其他火鍋品牌，「馮校長老火鍋」不走鋪張花俏路線，主打「三輕三重」品牌哲學：「輕裝修、輕裝飾、輕營運」與「重鍋底、重菜品、重體驗」，將重心回歸料理本質，打造麻而不燥、辣而不嗆的招牌鍋底「經典大紅鍋」，同時店內也以現切嫩牛肉、屠場直供鮮毛肚等新鮮食材，結合具有嶄新概念的特色菜品。
馮校長老火鍋全球已有400家分店 黃仁勳也指名親嚐
憑藉著濃厚香醇、爽辣卻怡人的紅油鍋底，「馮校長老火鍋」開幕後立即造就轟動全國的現象級話題，甚至創下「日均翻桌15輪」、「等待1000桌」、「候位5小時」排隊盛況，快速席捲各大社群網路平台，吸引無數名人朝聖打卡。開幕僅短短半年一躍成為「成都火鍋排隊王」，如今門店全球總數已突破400間，包括美國、新加坡都有分店，連AI教父黃仁勳都曾指名親臨品嚐。
從香料炒製到湯頭層次 靈魂紅油、道地鍋底皆空運來台
全台首間「馮校長老火鍋」將於2026年1月3日起正式開幕，為了保留核心的滋味，台灣團隊親赴成都進行長時間的嚴格訓練，而台灣首店也堅持每週要將「經典大紅鍋」的夢幻鍋底及靈魂紅油空運直送來台。
馮校長老火鍋的台灣股東們各個皆是老饕，是那種一有名廚名店新開幕，不論台灣鄉野或世界各地，都會趕赴現場一探究竟、大嗑一番的那種「瘋狂食客」，我問其一的Jason，為什麼馮校長會獲得他的青睞而想引進來台？他回答也直接：「就是真的好吃，我當初第一次吃就愛上！」
馮校長老火鍋湯頭強求複雜的香料配方以及獨家炒製手法，選用每年10月至隔年3月開始吃乾草的牛隻牛油為底，搭佐正宗郫縣豆瓣醬，以及內黃新一代頂級朝天椒，取其辣，還有貴州二荊條，則取其香，再加上漢源花椒等多種辛香料，上桌時再加入滿天星、子彈頭、花椒等，滋味「麻而不燥、辣而不嗆」，而「經典大紅鍋」也粉小辣、中辣、大辣，涮起各式食材，堪稱噴香辣爽，相當過癮，《NOWNEWS》記者認為，馮校長的口味比起印象中其他紅油火鍋來得更爽口，也更貼合台灣人習性。
紅鍋之外，還有「菌菇湯」，以多種上等鮮菇慢熬而成，湯頭清甜甘醇、溫潤滋補，再添加薄切的香菇，秀珍菇，杏鮑菇等；也有「三鮮湯」，集結海陸精華，鮮味悠長、風韻細膩。
再看到搭配火鍋的菜品，為求新鮮特別攜手台灣在地合作夥伴，將生鮮鴨血以傳統獨門工法重現出明星菜品「手工紅寶石鴨血」，軟嫩柔滑的鴨血，擁有果凍質地，入味又迷人；另一招牌菜色「大刀腰片」，則是嚴選新鮮豬腰子經精湛刀功快切，每片厚約0.2公分，紅鍋輕涮數秒，吃起來脆中帶嫩、滑爽彈牙；名稱帶有詩意的「菊花郡肝」，選用來自芳苑的新鮮鴨胗對半剖開，經繁複刀法切出細緻紋路，入鍋燙煮5分鐘，即能在鍋中綻放菊花般的美麗樣貌，兼具視覺美感與辣爽快感。
台灣店的肉品選擇當日新鮮現切、未經冷凍的限量台灣牛部位。像是「台灣牛脆胸」，是選用牛脆胸中段，涮煮後帶有油脂芬芳又有爽脆咬勁，堪稱夢幻逸品；「台灣牛吊龍」取自牛里肌外側的精華部位，脂肪含量適中、肉質細嫩；「台灣牛上腦」位於牛肩部後方，因運動較少所以肉質細嫩，油花均勻，咀嚼時香氣十足且富含肉汁；另也有帶漂亮油花的「台灣牛五花腩」、美國牛精選部位製作出的「秘製香菜牛肉」等。
其他精彩配料還有「手工蝦滑」、「手工香菜丸子」、「手作魚籽豆花」、「鹿港砂蝦丸」、「鹿港劍蝦丸」、「南門手工蛋餃」等，更特別的則有「八秒馬鈴薯絲」，刨成細絲的馬鈴薯建議下鍋速涮八秒，吃起來清脆爽口，香麻惹味。
Jason補充提到，不同於台式麻辣鍋的習慣，在成都老火鍋文化中，喜以「油碟」作為沾料，以個人喜好添加蔥花、蒜碎、蒜苗、香菜等辛香料，再加入大量香油調配而成。藉由香油本身的滑潤質地與油香，以及各種配料的相輔相成，達到解辣降燥、提升香氣的最佳佐餐效果。另外，還有特製「乾碟」，由辣椒粉、白芝麻、甘甜砂糖、花生粉、花椒粉等調出，最適合沾佐內臟類食材。
馮校長老火鍋在2026年1月3日至1月16日的正式「開學」期間，凡到店消費鴛鴦鍋，白鍋即免費升級「蟲草菌菇組」，內含蟲草花、雞油菌、鹿茸菌等嚴選食材，讓湯頭美味升級，同時馮校長老火鍋並預告，未來將持續展店，預計2026年可望開設2間「分校」。
🟡店家資訊
馮校長老火鍋 台灣首店
地址：台北市大安區延吉街 157-1 號1樓
試營運：即日起至2026年1月2日
正式開幕：2026年1月3日
舞古賀mini鍋物推出「香菜皮蛋鍋」 第二鍋折價100元優惠
另外，舞古賀mini鍋物則有推出期間限定的創意話題鍋品「香菜皮蛋鍋」。滿鍋翠綠香菜搭配一顆皮蛋，濃郁香氣撲鼻而來，湯底提供日式昆布與四川麻辣兩種選擇，活動期間還可享「香菜皮蛋鍋」第二鍋折價100元優惠。
全台舞古賀mini鍋物表示，即日起至 12月28日（日）推出「香菜皮蛋鍋」，把兩種有著獨特香氣的食材巧妙結合，激盪出意想不到的美味火花，也為今年的聖誕節帶來新鮮感。每鍋內含肉片，可選豬五花、豬梅花或黑羽雞肉片（亦可加價換牛肉），還有鮮蝦、高山高麗菜、蛋餃、米血糕、魚丸等澎湃配料。頂部鋪上滿滿新鮮香菜，中間再點綴一顆皮蛋。
湯底可選日式昆布鍋 238 元或四川麻辣鍋 258 元。活動期間「香菜皮蛋鍋」第二鍋享100元折扣（不與其他優惠併行）。
資訊來源：馮校長老火鍋、舞古賀mini鍋物
