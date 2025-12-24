天氣越來越冷，台灣的豆子近期進入時令，口感又甜又嫩，不過菜市場內販賣的豆類繁雜，常讓人不知從何挑起，新莊公有市場菜販廖炯程表示，台灣市面上常見就分「豌豆屬、菜豆屬、豇豆屬」，往下又大致分為7個品種，豆類絕對是菜市場裡的「大魔王關卡」。

廖炯程透過臉書粉專發文分享，台灣人常講的「四季豆」是一個統稱，裡面包含了敏豆、粉豆、醜豆，它們都是「菜豆屬」，如果到市場喊四季豆，菜販通常會有默契的拿出「敏豆」，也就是鹽酥雞攤必備的材料。

▲四季豆（敏豆）價格開始變便宜了，本周平均批發價每公斤60.4元，表示吃豆季節快到了。（圖／取自photoAC）
🟡菜豆屬

敏豆：一年四季都看得到，所以被叫做四季豆，外型細細長長、筆直有彈性，口感脆嫩，帶點淡淡的清甜，熱炒店習慣把斜切成45度角，讓受熱面積變大，加速熟成時間；挑選上，豆仁太大代表太老，口感會變差；豆莢越平滑，代表纖維越少，吃起來更順口。

醜豆、粉豆：市場說扁平的是粉豆，圓滾的是醜豆，和北農說法一致，但跟農糧署說的特徵相反，是一個中央地方不同調的狀態，雖然名字有個醜字，但吃起來比較軟嫩多汁；挑選上，豆莢不要太彎曲變形，代表成熟度剛好；顏色鮮綠，避免發黃或風疤太多。

▲敏豆、粉豆、醜豆來自於「菜豆屬」，也最常被稱呼為四季豆。（圖／廖炯程臉書）
🟡豌豆屬

豌豆仁：不少人不敢吃的「冷凍三色豆」裡面的那位就是它，但廖炯程強調，新鮮的豌豆仁其實很甜很好吃。

荷蘭豆：為了吃豆莢培育出來的，扁扁的月亮形狀，口感脆脆的，炒花枝最對味。

甜豆：結合豌豆仁、荷蘭豆的優點，豆莢胖胖的能吃，裡面的豆仁也大顆，又甜又脆，現在市場的人氣王。

🟡豇豆屬

廖炯程說明，「豇」這個字念「ㄐㄧㄤ」，市場常稱呼它「長豆」或是台語的「菜豆仔」，特徵就是超級長。

白菜豆（白豇豆）：顏色比較淺綠偏白，肉質比較嫩，很適合煮爛一點給牙口不好的老人、小孩吃。

青菜豆（青豇豆）：顏色深綠，口感比較硬脆，常用在泰式料理生吃涼拌。

▲台灣市面上常見就分「豌豆屬、菜豆屬、豇豆屬」，往下又大致分為7個品種。（圖／廖炯程臉書）
