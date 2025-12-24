我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院程序委員會昨日在藍白人數優勢下，第四度阻擋軍購特別條例，對此國防部副部長徐斯儉今（24）日受訪時對此表達遺憾之意，並提及中共對台威脅越來越嚴重，且威脅不是只對台灣，而是對於整個第一島鏈。對此立委王定宇也喊話藍白，這是影響國家非常大的事情，請高抬貴手放台灣一馬，這國防預算不能拿來當黨派競爭的籌碼，應該要盡快付委審查，而哪一條不合理就到委員會刪掉，而不是毫無理由阻擋，「代價將是這一代跟後代子孫的安全」。對於藍白四度阻擋軍購特別條例，王定宇表示，徐斯儉今日到立法院報告，也揭露了幾項重要的訊息。根據美軍的報告，中共在2027年就具備攻台的軍事能力，不僅如此，到2027年中共發展中長程的飛彈，已經可以涵蓋美軍部署在台灣周邊，以及第一島鏈、第二島鏈之間這些島嶼的軍事基地。加上中國持續加大對軍事的投資，洲際飛彈的數量以及距離呢都不斷地提升，在2025年中國的國防預算達到史上最高8兆，而且是從2013年開始每年以超過7%的速率持續地增加。所以這個報告揭露的是中國不斷地窮兵黷武、加大軍事投資，威脅著第一島鏈的所有國家，特別是台灣。王定宇說，那台灣應該怎麼做？任何的家庭面對盜匪的能力一直提升，都該做的是加強自我的防衛能力，以及跟周邊鄰居的守望相助，國家也是一樣，台灣應該做的是提升自我防衛的力量，讓中國武力犯台的成本，高過它所能忍受的程度，另外一方面也要跟周邊的盟友建構良好的合作關係，讓區域聯防安全網絡，加上自身提升的嚇阻力量產生威懾力，這才是和平安全的正確方式。王定宇指出，美國無論是剛通過的新版國家安全戰略，或川普總統簽署通過史上最高的軍售案，內容都提到要提供台灣建立現代化的指管系統，來讓台灣具備跟盟友、盟軍之間的立即的連結的能力。也提升我們陸軍的指管能力，能夠反應速度更快、跟盟軍之間的連結能力能夠具備。王定宇也說明，此次軍購讓全球的軍事專家甚至中國，都認為對台灣軍事力量的現代化、以及對共軍犯台的威懾力量、嚇阻力量，是紮紮實實的提升，那台灣提升自己的能力，建立跟安全網絡、盟軍之間的連結能力，這是台灣安全自保、區域和平非常重要的一件事情。而且同時投資在做這件事情的，日本在做，韓國在做，菲律賓在做，澳洲也在做。台灣現在面對真正的威脅跟困難，反而不是中國的軍事力量升高、以及對外取得軍購的困難度。我們現在真正的困難是在台灣自己的國會，藍白毫無理由地阻擋我們年度的國防預算。王定宇也提到，特別是國民黨立委，去中國回來之後，繼續阻擋特別條例。國會阻撓台灣自我防衛能力的提升，以及跟區域民主盟友之間的連結產生嚇阻力量，付出代價的將是2300萬人的身家性命、和平穩定。最後王定宇呼籲藍白高抬貴手放台灣一馬，國防預算不能拿來當黨派競爭的籌碼，應該要盡快付委審查，哪一條不合理就到委員會刪掉，反正藍白是多數，而不是像現在毫無理由地無止境地阻擋，「代價將是這一代跟後代子孫的安全」。